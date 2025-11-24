芬蘭、瑞典也發行全民防衛手冊？凌濤比對狠打臉林飛帆：大翻車

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，在19日起已陸續普發至全國約983萬戶，國安會副祕書長林飛帆強調，長期受到軍事威脅的國家，包括芬蘭、瑞典、波羅的海三國，都已長年推動全民防衛手冊。國民黨桃園市議員凌濤一比對後直呼「大翻車」，批林洗地不成反而自打臉。

凌濤今（24）日在臉書指出，《台灣全民安全指引》的內容充斥意識形態，且明明是國防部出版，卻由國安會副秘書長林飛帆出來大秀洗地，宣稱台灣跟芬蘭、瑞典等國一樣，說是台灣接軌國際，嚇阻敵人威脅，不過凌濤說比對後，「結果真是大翻車」。

凌濤進一步表示，芬蘭、瑞典等國在全國性規模的手冊裡，前言都僅快速簡介「韌性」所代表的意義，根本不像台灣，把理應公共化、不分執政權的全國國防手冊變成民進黨賴清德的私家文宣，在全國性國防事務大大落款，洗地不成反而自打臉。

凌濤強調，全社會防衛任性「人人有責」沒錯，但全體國人反對民進黨「國防私有化」，民進黨要認知「政權會更迭，國防要連續」，軍隊早已國家化，民進黨走回頭路，把國防當作民進黨的宣傳品，全民都看不下去。

林飛帆20日在臉書發文提及，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊，瑞典去年更新手冊，家家戶戶普發，瑞典人民將此視為必要的須知；另外，林說法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是「人人有責」，內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。林強調，台灣步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了些，但也已接上這個國際趨勢。

