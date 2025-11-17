



今年7、8月受颱風及連續降雨影響，造成彰化縣芭樂損失慘重，果樹的根系，因為長期泡水，最近出現「延遲性災損」，最明顯的是幼果「落粒」，以及開花後又謝掉，今年秋季卻面臨無幼果可套的窘境，果農損失近8成，造成最近芭樂價格創歷史新高。台北第一果菜批發市場十二日拍賣出每公斤均價九十四．四元，創下歷年十一月新高，令不少民眾「哇好貴喔」，真的買不下手。果農無奈的說，因七月颱風豪雨重創，致減產超過三分之一，預估十二月中旬後才可望回穩。

彰化縣百大果菜生產合作社理事主席陳建隆表示，以前冬季芭樂盛產期每台斤批發價若能賣40、50元，已是農民非常滿意的高價，但最近芭樂產量少，價格衝高，批發價已來到每台斤57到60元間，到一般市價已是每台斤70、80元。陳建隆說，他本身種植五甲地芭樂，採收率僅剩兩成，目前看來要到12月底才可慢慢恢復產量，但產量仍不高 約需等農曆過年前後才可吃到平價芭樂。

芭樂價格創歷史新高 社頭果農無奈採收率僅剩兩成

社頭鄉果樹產銷班班長陳建裕說，因受7月丹娜絲颱風、後續強降雨影響，造成芭樂園泡水，芭樂落果、根系受損，花苞也被打下來，他們的損失高達7、8成，最近都沒芭樂可收，芭樂生長期約4個月，大約要到今年12月到農曆年前芭樂產量才會進入盛產期。

果聯社總經理林小萍表示，今年芭樂因為天氣異常加上颱風及豪雨關係，最近出現"延遲性災損，最明顯的是幼果"落粒"，以及開花後又謝掉，造成產量非少，導致市場價格喊到每公斤120元左右，是因為損失部份太多，大約8成左右，所以才導致拍賣價格變高，大約到12月底價格高會回穩，請消費者勿恐慌，因為農民產量減少，所以價格變高，這是正常現象，請消費者勿恐慌。

往年十一月入冬後水果供量有限，而珍珠芭樂因耐放、口感佳，成為國人冬季最愛，過去批發價多落在每公斤廿至廿八元，然而近三年中南部連受颱風豪雨侵襲，造成芭樂大量農損，市場供不應求，價格一路走高。台北一市去年九月曾拍出每公斤一〇六．四元的歷史天價，今年十一月也有兩天拍出逾九十元高價。

