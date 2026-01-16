芭樂公主被情殺被砍26刀慘死 兇手判無期徒刑、共犯判3年6月

【緯來新聞網】台灣最高法院近期就一起震驚社會的刑事案件作出終審判決，確定彰化男子賴志忠因殺害有「芭樂公主」之稱的鄭姓女子，依殺人罪判處無期徒刑，其共犯張錫麒則被判處3年6月徒刑，全案正式定讞。

芭樂公主被情殺被砍26刀慘死。（圖／翻攝畫面）

根據法院判決書內容，2023年12月7日上午，賴志忠夥同助手張錫麒前往兩人共同經營的芭樂集貨場。張男先以膠帶束縛鄭女雙腿，賴隨即持西瓜刀朝其身體和四肢連砍26刀，其中多處傷口深達1公分以上，最嚴重的一刀貫穿左肩胛部進入胸腔，導致鄭女大量失血，最終引發低血容量性休克死亡。



法院指出，案發前鄭女因情感與財務問題提出分手，引發賴男強烈不滿。他認為若分手將使其在芭樂集貨事業上蒙受損失，自覺被利用，遂萌生殺意。犯案後，賴志忠更返回現場破壞鄭女車輛，並丟棄其用以求救的手機，意圖阻止對方聯繫外界。

廣告 廣告

芭樂公主被情殺被砍26刀慘死。（圖／翻攝畫面）

此案於一審由彰化地方法院國民法官庭審理，判決賴志忠無期徒刑，張錫麒則因協助行兇被判3年6月徒刑。檢方與被告雙方均提起上訴。二審法院維持原審見解，認為判決事實認定清楚、法律適用無誤。最終，最高法院駁回上訴，確認先前刑期不變。



該命案引發各界關注社會親密關係中的暴力風險，也凸顯共同事業結束時財務爭議可能激化情感衝突。根據法院資料，鄭女曾長期參與農產品集貨營運，並因外型與親切形象獲得「芭樂公主」稱號。



此案審理期間，法院詳細比對鑑識報告與現場證據，並針對行凶動機、手段與後續行為進行綜合評估，最終以重大犯意與實際殺害結果為量刑依據，依法定讞。



★《緯來新聞網》提醒您：危險行為，請勿模仿 ★

更多緯來新聞網報導

崔佩儀母罹失智不停跌倒還骨折 傅小芸曾祖母連人都不認得

梁文音分手後留下問號 醞釀2年突發文「遺憾」