「芭樂公主」提分手遭砍殺26刀亡 男友判無期徒刑定讞

彰化溪州鄉綽號「芭樂公主」的鄭姓女子，2023年底慘遭男友賴志忠夥同張姓友人綑綁後持刀砍殺26刀身亡，一、二審皆判賴男無期徒刑。全案上訴後，最高法院於16日駁回上訴定讞，賴男無期徒刑、褫奪公權終身確定，張男則維持3年6月徒刑並施以監護3年。

判決指出，鄭女與賴男合夥經營芭樂集貨場，張男則為賴男工作上的助手。2023年底，鄭女向賴男表明分手意願，賴男不滿認為雙方財務尚未清算，若分手將「一無所有」，因此萌生殺意，並找張男共謀犯案。

2023年12月7日上午，賴男開車載張男，攜帶西瓜刀、水果刀及膠帶前往溪州鄉芭樂園，先將鄭女推倒，再由張男以膠帶綑綁其雙腿，隨後賴男持刀連續砍殺。鄭女倒地後，賴男一度外出破壞其車輛，但聽見鄭女撥打電話求救聲音後，又折返持刀繼續攻擊，直到鄭女失去反應為止。

鄭女全身共遭砍26刀，其中19處傷口深達1公分以上，送醫後因大量失血引發低血容性休克不治身亡。檢警循線逮捕兩人，依殺人等罪嫌起訴。

一審國民法官認定，賴男僅因感情糾紛及財務問題即預謀殺人，動機卑劣、手段兇殘，雖坦承犯行，卻未真誠悔悟或賠償，因此判處無期徒刑、褫奪公權終身；張男因中度智能障礙、參與程度較低，判刑3年6月並施以監護3年。

二審維持原判，最高法院再度審理後認為原判決並無違誤，16日駁回上訴，全案定讞。（責任編輯：卓琦）

