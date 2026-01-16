「芭樂公主」提分手遭26刀砍死！狠男指量刑過重上訴 判無期確定

〔記者劉詠韻／台北報導〕彰化縣男子賴志忠與鄭姓女友合夥經營芭樂集貨場，僅不滿女方提分手，遂夥同小弟張男持西瓜刀埋伏行凶，朝鄭女猛砍26刀致死。國民法官一審依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；案經上訴三審，最高法院審理後，認為一、二審判決均無違誤，今予以駁回，全案確定。

檢警調查，53歲賴志忠與鄭女為情侶關係，因長期情緒失控、施暴成性，期間亦將酬勞拿去賭博，並不時就向女方索討錢財。鄭女一旦拒絕即遭家暴，長期隱忍後提出分手。

判決指出，賴男於2023年12月7日上午，先購買西瓜刀，再夥同28歲男子張錫麒在溪州鄉芭樂園埋伏。直至上午9時40分，二人見鄭女出現後隨即上前行兇，而張男先用膠帶綁住鄭女雙腳，賴男則持西瓜刀、水果刀猛砍其軀幹、雙臂及右腿，造成19處深逾1公分刀傷，其中包括左肩砍穿胸壁深入胸腔，左手掌4指幾乎斷裂；最終，鄭女經送醫搶救後，因大量失血引發低血容性休克身亡。

犯案後，賴男再持刀劃毀鄭女車子的擋風玻璃與車門，並搶走手機丟入大排水溝企圖毀證；兩人逃亡不到一天即落網，警方依殺人、毀損、強制等罪嫌送辦。

國民法官庭一審認定賴男殺意明確、手段凶殘且未見悔意，判處無期徒刑、褫奪公權終身；另張男則因從犯角色，量處3年6月徒刑，服刑後並需接受3年監護。

彰化地院二審時曾指，作為從犯的張男並無前科、素行良好，經鑑定為度智能障礙，雖可認知「殺人不對」，但卻未能充分理解規範意涵，亦欠缺深層思考的能力，無法深刻認知到殺人行為可能帶來的後果；加上其深受賴志忠長期控制，包括生活及工作皆倚靠賴男，導致其於本案中控制能力有顯著減低的情形，符合刑法第19條第2項之要件，依法減輕其刑。

賴男不服判決上訴認「一審量刑過重」，並引述一審判決書的附記，指殺人罪的法定刑包含死刑、無期徒刑及15年以上有期徒刑，國民法官雖選擇無期徒刑，但仍留有疑義，盼能依刑法第49條減輕刑度；台中高分院二審仍維持原判決。案經再上訴，最高法院今亦維持一、二審判決，全案確定。

