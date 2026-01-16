「芭樂公主」遭砍26刀慘死 行凶男友無期徒刑定讞

彰化縣 / 綜合報導

彰化溪州鄉，綽號「芭樂公主」的鄭姓女子，和賴姓男友合夥經營芭樂集貨場，112年提出分手後，慘遭對方持利器砍殺26刀，失血過多慘死，一審法官將賴姓男子重判無期徒刑，二審也維持，賴姓男子提上訴，最高法院今（16）日駁回，全案定讞，不過消息傳回鄭姓死者老家，家屬認為判決太輕，應該判死刑。

雙手上銬被警方帶走，他就是殺害鄭姓女友的賴姓男子，因為不滿被提分手，手持利器將女友砍死，被依殺人罪判處無期徒刑，男子上訴到最高法院被法官駁回，維持判決全案定讞，消息傳回鄭姓死者老家，家屬對於這樣的判決，感嘆判的太輕。

廣告 廣告

鄭姓死者哥哥說：「當然是失望，我感覺說殺人賠命這比較正常，這樣判，大家都敢殺人了。」這起凶殺案發生在112年，賴姓男子和鄭姓女友，在彰化溪州共同經營芭樂集貨場，女友還有芭樂公主之稱，賴姓男子被提分手後，懷疑2人生意上的財務沒有處理清楚，覺得被利用萌生殺意。

鄭姓死者哥哥說：「都來跟我媽媽借錢，我媽媽也拿錢借他，隔天你殺她女兒，我妹妹也沒欠他什麼。」當時賴姓男子，開車帶著張姓男助手到芭樂園行兇，先用膠帶捆綁女友的雙腿，接著手持利器，砍傷對方的身體和四肢，鄭姓女友全身多達26處刀傷，大量出血送醫搶救不治。

最高法院刑庭副發言人宋松璟說：「本院認為原判決量刑妥適並無違法或不當，被告上訴不合法律上的程式，駁回上訴確定，全案定讞。」最高法院認為，賴姓男子雖然坦承犯行，但沒有真誠道歉，也沒有和死者家屬和解賠償，最終依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身確定。

原始連結







更多華視新聞報導

台中情殺案！18歲女大生遭砍30刀亡 17歲前男友落網

恐怖情殺！求復合遭拒 鉛球冠軍刺死儀隊女學霸

三度被判死！ 雙桶屍命案主嫌判無期徒刑「確定逃死」

