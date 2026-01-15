芭樂創天價頻遭竊 農民架監視器早巡晚巡

記者許書維、謝昀蓁、邱瑞揚／彰化報導

芭樂價格頻創新高，成了宵小眼中的黃金，卻苦了彰化的芭樂農，社頭鄉最近2個月傳出5起竊案，幾乎一次都偷1、2袋，一袋就是50斤，因為現在中部市場價約一斤85元左右，北部市場價甚至150元，讓農民欲哭無淚，只能硬起來裝監視器、紅外線裝置，或是親力親為巡邏芭樂園。

彰化芭樂農親力親為巡邏芭樂園，抓到偷芭樂的賊。

被竊芭樂農：「好了好了，不要抓了。」

農民緊緊抓住一名男子的手不放，因為辛苦栽種的芭樂就是被他給偷拔光。

被竊芭樂農：「我那邊也被你摘好多次了，抓不到而已，你等一下逃走怎麼辦。」

廣告 廣告

好不容易抓到的竊賊，就算周邊圍著大批警力，農民也不敢輕忽大意。

員警：「這個先給你。」

近期因為芭樂價格貴，甚至飆出天價，因此彰化社頭的芭樂園頻頻遭竊，光是去年11月至今，3個月就已經有五起竊案。

農民被偷怕了，裝上監視器抓賊。

被竊芭樂農：「每次來偷，都是偷那麼一點點，可是對我們來說都是有影響，法院又不會關他，今天偷完，明天又出來是不是一樣還來偷。」

芭樂農們為了自保，簡直無所不用其極，早巡晚巡，幾乎住在果園裡。

芭樂農陳建隆：「怕竊賊偷摘我的芭樂，晚上還要來巡視。」

甚至還裝設紅外線裝置以及監視器。

芭樂農陳建隆：「現場抓到的都偷50斤、100斤這樣，現在芭樂好價格偷摘50斤、100斤，就可以過生活了。」

芭樂農蕭小姐：「看起來都是同一個人偷的，因為手法都一樣。」

芭樂價格創天價。

芭樂價格到底多貴，讓宵小們冒著被抓風險也要偷，根據了解中部產地價，如果品質好的芭樂一斤約85到95元，北部市場更誇張來到150元一斤，市場價格約70、80元一顆。

芭樂零售老闆娘：「主要是他們量少，加上天氣冷沒什麼花可以苞，平均一週可能只能採一天，因為大家產量都很少。」

田中警分局偵查隊分隊長劉嘉濱：「警方已經加強果園巡邏。」

超貴芭樂，讓小偷們為之瘋狂，也苦了芭樂農，現在採收期守著自家果園，自己的心血自己守護。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

老闆PO影片公審客人！律師曝「嚴重下場」：恐得不償失

一堆人不知道！赴泰旅遊禁帶「1超夯餅乾」回台 最高慘罰100萬

天冷膝蓋卡卡！醫示警「4地雷食物」別碰 恐縮短關節壽命

小鳥吃吐司爆倒閉！「老闆疑欠薪落跑」 新北勞工局出手了

