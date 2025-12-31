芭樂吃軟還是硬？農業部揭「7品種」 這款口感嫩又香

記者鄭玉如／台北報導

芭樂富含維生素C、膳食纖維，不過台灣芭樂品種多，哪一種最好吃呢？農業部指出，芭樂常見口感分為清脆、軟嫩，若喜歡清脆的芭樂，可選擇「帝王芭樂、珍珠芭樂、水晶芭樂、珍翠芭樂、彩虹芭樂」，軟嫩芭樂品種包括「宜蘭紅心芭樂、東山月芭樂」，香氣濃郁。

農業部在臉書粉專指出，芭樂品種多樣，口感也各有差異，大致分為「爽脆清甜、口感十足」及「柔軟多汁、香氣滿滿」。清脆派品種有「帝王芭樂（台農1號）」，果皮凹凸明顯，口感最脆；「珍珠芭樂」最常見，秋冬季果肉厚且脆；「水晶芭樂」少籽，吃得更過癮。

廣告 廣告

還有「珍翠芭樂（高雄2號）」，果皮凹凸明顯，酸甜適中超涮嘴，最後是「彩虹芭樂」，又稱西瓜芭樂，綠皮紅肉，成熟時有淡淡香氣。

至於軟嫩派品種，可選「宜蘭紅心芭樂」或「東山月芭樂」。宜蘭紅心芭樂是黃皮紅肉品種，香氣濃郁，果肉口感軟嫩；東山月芭樂則是黃皮白肉品種，香氣濃郁，適合加工成芭樂汁飲用。

基因醫師張家銘曾指出，若想提升腸道健康，只吃益生菌效果有限，還需益生元提供養分。他最推薦的養菌食物是「芭樂」，富含膳食纖維，幫助修復腸黏膜、降低慢性發炎、調節免疫系統。另外，有些人覺得芭樂吃起來「澀」，來自它富含的多酚類與單寧，特別集中於果皮與籽裡，是強大的抗氧化與抗菌物質，食用芭樂時建議整顆吃，連皮連籽一起吃效果最好，因為果皮與籽的多酚與纖維含量最高。

更多三立新聞網報導

吊車大王曬「西門町豪宅」！在唐吉訶德樓上 他揭驚人房價：投資對了

很多人不知道！看煙火「必備1物」 醫示警：否則慘失明

曹西平高血壓未就醫！醫揭「6食物」穩血壓 吃巧克力也有用

曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜

