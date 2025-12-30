芭樂哪種最好吃？農業部曝解答

台灣芭樂種類繁多、風味各異，是許多民眾日常最愛的水果之一。圖：截自農業部官網

台灣芭樂種類繁多、風味各異，是許多民眾日常最愛的水果之一。農業部日前就在FB粉專介紹不同品種的芭樂，從市面常見的白肉芭樂到獨具特色的紅心品種，無論你是喜歡清脆爽口、酸甜帶勁的口感，還是偏愛柔軟多汁、香氣撲鼻的風味，都能在芭樂家族中找到你的「命定款」。

屬於「清脆派」的代表品種包括擁有超高脆度的「帝王芭樂」、經典國民芭樂「珍珠芭樂」，以及籽少更好入口的「水晶芭樂」。另有酸甜平衡、口感豐富的「珍翠」（高雄2號），以及外綠內紅、香氣濃郁的「彩虹芭樂」（西瓜拔），都是深受喜愛的鮮食品種。

而「軟嫩派」芭樂則以「宜蘭紅心拔」與「東山月拔」（中山月拔）為代表，前者黃皮紅肉、口感軟Q，後者則是黃皮白肉、香氣濃郁，適合榨成芭樂汁享用。民眾選購時可依個人口感喜好挑選，不論生食或打成果汁，都是兼具營養與風味的優質選擇。

