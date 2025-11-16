芭樂因颱風農損減產「帝王」1顆最貴200上下

每年11月是珍珠芭樂採收季節，不過今年因為颱風跟連續豪雨，導致產量大減，拍賣價格創下歷年11月新高。（圖／東森新聞）





芭樂好貴！每公斤拍賣價飆到94.9元，每年11月是珍珠芭樂採收季節，不過今年因為颱風跟連續豪雨，導致產量大減，拍賣價格創下歷年11月新高，讓不少民眾直說，價格太貴，買不下手。芭樂最貴一顆要價兩百塊！預計要到甚麼時候，價格才有望回穩？11月是芭樂採收季節，不過今年受到7月初，中部的芭樂產地受颱風丹娜絲豪雨重創，產量大減，每公斤批發價飆到94.9元，創下11月同期歷史新高。這也反應在市場零售價上，不論是珍珠、紅心，還是帝王芭樂，每斤價格都破百，單一顆價格最貴甚至要200上下。

廣告 廣告

刀刀俐落切下爽脆清甜芭樂，是不少人冬天最愛，只不過，現在想吃，恐怕會被價格嚇到。

來到市場直擊現在芭樂到底有多貴，像這個帝王芭樂一斤170，大家猜猜看，這樣一顆要多少錢。

民眾：「差不多80塊，100多塊吧，應該大概要100塊以上。」

全民估價王，公布正解，一顆帝王芭樂竟然要價198元。

民眾：「喔那我買不下去，198喔好貴喔，198哈哈，有點誇張。」

民眾直呼買不下手，再攤開批發價來看，即便是比較便宜的珍珠芭樂，一公斤批發價平均也從9月初每公斤20塊，到現在一公斤74.9塊，最貴甚至還拍出94.9塊，創下11月同期歷史新高，全是因為。

水果攤蔡老闆：「丹娜絲颱風，因為他（芭樂）剛好，那時候準備開花結果的時候，小果子都被打掉了。」

水果攤老闆娘：「（價格）差很多，有錢也買不到啦。」

7月初農損，造成芭樂物以稀為貴，不同品種零售價，珍珠、紅心芭樂一斤90－135，算下來一顆60－80，帝王芭樂一斤120－180，小的一顆近百，大的則要近200，相較以往都貴了20－30元。

民眾：「小小一顆90塊不貴嗎，沒辦法，要吃一定要買啊，不然不買怎麼辦，這樣子買650，6顆的樣子，剛剛（聽到價格）是有點錯愕感，但想說好吧，很久沒買了，跟他買一下。」

不只市場，還有顧客買夜市現切芭樂，雖然沒漲，但感覺份量變少了，芭樂價格狂飆，預估最快也要12月中，甚至明年初才有望回穩。芭樂控們最近想吃，只能讓荷包君痛一點。

更多東森新聞報導

吃芭樂噎到！台中女搶救一夜喪命 家屬忍痛拔管

道路電子看板幫打廣告賣「芭樂」！成功吸眼球

中秋恐買嘸芭樂！雨災重創彰化芭樂園 損失達5成

