芭樂是高鉀水果嗎？吃高鉀水果預防高血壓 1種人水果吃太多傷腎

台灣夏季水果種類繁多、香甜多汁，讓人總忍不住多吃幾口。不過你知道嗎？吃水果除了要注意糖分，還得留意「鉀含量」！對腎功能不佳的人來說，攝取過多高鉀水果，可能不只傷腎，甚至會危及生命。

高鉀飲食防高血壓 這類人需特別小心

營養師夏子雯指出，鉀與鈉在人體中處於相對平衡的關係，對於一般健康的成年人而言，攝取富含鉀的食物有助於排出體內過多的鈉，有助於預防高血壓，然而這並不適用於所有人。對腎臟功能不佳者來說，體內排鉀能力下降，若攝取過量，鉀離子無法順利排出體外，就會在血液中堆積，進而形成「高血鉀」的危險狀態。

高血鉀的後果不容小覷，夏子雯提醒，當血鉀過高時，可能出現肌肉無力、手腳麻木、呼吸困難、心律不整，嚴重甚至導致心跳驟停、猝死；這樣的風險對腎臟病患特別高，尤其是正在接受洗腎治療的患者。

高鉀水果有哪些？常見水果鉀含量一次看

夏子雯表示，每種水果都含有鉀，只是含量高低不同，以每100公克為單位來看，常見高鉀水果中的鉀含量如下：

水果 每100公克含鉀量（mg） 香蕉 368 綠色奇異果 291 小番茄 269 哈密瓜 259 黃金奇異果 252 香瓜 225 火龍果 219 水蜜桃 205 草莓 199 木瓜 186 芭樂 160 紅西瓜 121

其中香蕉可說是高鉀水果的代表之一，但千萬別只看數字而忽略「實際食用量」。以西瓜為例，雖然100公克的含鉀量為121毫克，乍看之下是低鉀水果，但因含水量高、一次吃下的分量常超過300公克，相當於攝取超過360毫克的鉀，實際上已進入高鉀範圍。

芭樂是高鉀水果嗎？籽很多的水果要少吃

因此，夏子雯提醒，除了看每100公克的含鉀量，還要注意一次吃了多少！她也提供一個簡單記憶法：籽很多的水果要少吃。那麼芭樂是高鉀水果嗎？夏子雯解釋，芭樂因果肉紮實、密度高，100公克的分量實際上很小，容易讓人一不小心吃過量，變成鉀攝取過多的來源。因此不能單純只看含鉀量的數字，還需搭配實際食用量做判斷。

吃過量高鉀水果會不會鉀中毒？

健康成年人若攝取過量高鉀水果，會導致鉀中毒嗎？夏子雯說，身體健康者擁有良好的鉀離子調節與排出機制，適量攝取高鉀水果並不會導致鉀中毒；但若長期、過量攝取，仍可能對健康產生負面影響，甚至影響腎功能。一般成人每日建議的鉀攝取量約為2000～3500毫克，但實際所需仍會因個人體質與健康狀況而有所不同。

腎病不是不能吃水果 而是要吃對、吃得剛好

對於腎臟病患或洗腎病友而言，飲食中對鉀的控制就更為關鍵。夏子雯建議，應依每月抽血報告中的鉀數值，來調整水果攝取的種類、頻率與分量。「不是所有水果都不能吃，而是要吃得剛剛好、不貪嘴。」她提到，長期洗腎的患者其實都很清楚哪些水果自己可以吃多少，重點是有沒有遵守。

她也分享曾遇過病友家中水果種類多達10種以上，因實在太愛吃水果，導致每個月血鉀都過高，最後只好服用降鉀藥粉來控制。

夏子雯強調，一般健康成年人也不宜貪吃水果，除了鉀攝取問題，還可能帶來血糖升高、脂肪肝、三酸甘油酯過高等風險；水果雖好，仍需適量。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／夏子雯營養師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章