網傳「芭樂削皮吃才健康，可以降血糖」？

傳言引述小型研究，無法直接推論芭樂削皮吃才能降血糖

日前有醫師引述一研究結論，宣稱吃芭樂要削皮，才能降低血糖；經詢問營養師與新陳代謝科醫師，傳言引述研究僅為小型研究，其結論不足以支持「芭樂一定要削皮才比較健康」。



一、營養師表示，傳言說法引述自一篇2016年的隨機對照試驗，發現削皮芭樂有較好的血糖、血脂下降幅度；但該研究僅納入45名受試者，且全是年輕、健康、沒有三高病史者，實驗設計也沒有這些人的飲食和生活形態變化，無法確定是否有其他因素干擾實驗結果。



有鑑於樣本數少、外推性不高，實驗結果不足以支持「芭樂一定要削皮才比較健康」的結論。



二、營養師指出，芭樂膳食纖維豐富，維生素C含量極高，富含多酚、類黃酮等抗氧化物質，上述營養素有助於延緩醣類吸收、增加飽足感、促進腸道蠕動，也對心血管與代謝健康有潛在好處。果皮是多酚及纖維的主要來源，因此，帶皮吃可以攝取更多的營養素。



三、新陳代謝科醫師說，網傳研究結果不能當作一般飲食衛教建議。目前針對糖友的水果攝取建議，標準答案是：「以一個拳頭或一個小碗當作1份，每天可以攝取2份水果」。



網傳說法引述一小型研究，但擴大解讀研究結論。芭樂營養價值高，帶皮吃能攝取更多營養。傳言為易引人誤解訊息。

背景

一名腎臟科醫師引述一篇研究，論述芭樂削皮吃才有意義的降低血糖。後續引發媒體報導及網友轉傳分享，並延伸為「芭樂要削皮吃，降血糖血脂效果加成」等說法。

網路流傳訊息

查核

查核點一：芭樂削皮吃能降血糖嗎？

傳言出自小型研究，實驗設計不夠嚴謹，無法推論芭樂削皮可降血糖

（一）傳言說法引述研究，宣稱吃芭樂要削皮、可以降血糖；奇美醫院營養科營養師吳政彥協助檢視文獻後指出，傳言引用一篇2016年發表於Journal of clinical and diagnostic research的隨機對照試驗。該研究指出，削皮芭樂有較好的血糖、血脂下降幅度，但仍有幾點研究設計需要讀者多加留意、客觀看待。



第一、該研究全是年輕、健康、受過醫學訓練的學生，且均沒有三高病史，無法代表一般成人或慢性病患者。

第二、研究將受試者分為3組，每組僅15人，統計結果容易受到個別差異影響，觀察到的有效結論可能僅來自隨機誤差，而非實際情形。

第三、研究未說明飲食及生活型態的變化，無法明確得知是否有其餘的因素影響該結果。

第四、只有短期觀察6週，無法推論長期血糖、血脂或心血管事件的預防效果。

吳政彥說，小型研究雖顯示帶皮與不帶皮的芭樂在體重、血糖與血脂變化上略有差異，但樣本數少、外推性不高，目前不足以支持「芭樂一定要削皮才比較健康」的結論。



（二）禾馨民權健康管理診所新陳代謝科主治醫師黃峻偉也說，網傳說法雖然源於一個2016年的實驗，但該研究設計並沒有介入實驗對象的飲食和運動，無法排除相關影響，並非嚴謹的研究設計，也不能當作一般飲食衛教的建議。

芭樂營養素有助延緩醣類吸收 帶皮吃可以攝取更多營養

吳政彥說，從營養成分來看，芭樂的膳食纖維豐富，且維生素C含量極高，富含多酚、類黃酮等抗氧化物質，上述營養素有助於延緩醣類吸收、增加飽足感、促進腸道蠕動，也對心血管與代謝健康有潛在好處。同時，果皮是多酚及纖維的主要來源，因此，帶皮吃可以攝取更多的營養素，學理上對於健康應有更多的好處。

吳政彥表示，整體來說，若非牙口不佳等因素，仍建議民眾可採帶皮洗淨的方式攝取芭樂即可。當目的為降低血糖及血脂時，建議應在均衡飲食的前提下，以適量、帶纖維的水果替代精緻點心與含糖飲料，才能在體重、血糖和血脂管理上發揮輔助效果。



黃峻偉則表示，目前針對糖友的水果攝取建議，標準答案是：「以一個拳頭或一個小碗當作一份，每天可以攝取兩份水果」。

補充資料

帶皮蘋果升糖指數較低 但穩定血糖重點在攝取量



吳政彥說，蘋果皮同樣含較多膳食纖維與多酚，這些成分可能有助於延緩葡萄糖吸收、改善胰島素敏感性。此外，帶皮蘋果的升糖指數較低、飽足感較佳，也對於血糖穩定有較好的幫助。因此較建議民眾若無牙口問題，同樣帶皮一同攝取會是較佳的選擇。不過，若一次吃下過量蘋果，即使帶皮，仍可能導致血糖上升，因此整體的水果攝取量及飲食型態才是首要穩固血糖的核心。

吳政彥建議，民眾掌握好攝取原則，一次至多攝取一碗飯碗的水果攝取量，一天至多兩次的頻率，安排在飯後攝取，隨餐一同代謝，有助於較好的血糖控制效果。