芭樂產量大減 每公斤拍賣價飆破94.9元 創11月歷史新高

受丹娜絲影響，高雄芭樂田區受損嚴重。讀者提供



每年11月是珍珠芭樂採收的季節，不過今年芭樂產量大減，台北第一果菜批發市場12日拍出每公斤均價94.9元，創下歷年11月新高，不少民眾大嘆買不下手。社頭鄉農會表示，由於7月丹納絲颱風和連續豪雨重創中南部產區，全國芭樂減產超過三分之一，導致價格飆漲，預計12月中旬後二期產量上市，價格才有望回穩。

往年11月進入珍珠芭樂採收期，批發價大多落在每公斤20至28元，然而進三年中南部接連遭逢颱風侵襲，導致芭樂大量農損，市場上芭樂減少，價格一路走高，去年9月曾拍出每公斤106.4元歷史天價，今年11月也有兩天拍出逾90元高價。

實際前往菜市場，有攤商5顆芭樂就要150元，算下來一顆要價30元，其他水果攤有的每斤59元，換算下來一公斤要價近百元，還有攤商2顆芭樂就要超過百元。還有民眾在天母區買了3顆芭樂，要價高達600元。有民眾表示，正常情況下芭樂原本每斤只要十幾塊，今年芭樂價格卻居高不下。

據《自由時報》報導，社頭鄉農會總幹事蕭良珍表示，7月丹娜絲颱風挾帶豪雨，後續又下起一週大豪雨，衝擊芭樂著果與品質，導致彰化產區因此減產逾1/3，物以稀為貴的情況下，才導致價格一路高漲，預估12月中旬二期芭樂陸續上市，批發行情價格就有望回穩。

