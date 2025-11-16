芭樂產量大減！每公斤飆94.9元 農會：12月中旬價格有望回穩

因產量大減，目前芭樂價格高昂。（示意圖／unsplash）

每年11月至隔年2月是珍珠芭樂的主要採收季節，但今年受到颱風、豪雨影響，產量下降，台北第一果菜批發市場11月12日每公斤均價94.9元，15日也達到90.0元，讓許多民眾買不下手。對此，彰化縣社頭鄉總幹事蕭良珍指出，預計12月中旬二期芭樂上市，價格有機會回穩。

根據農糧署「農產品批發市場交易行情站」資料顯示，台北第一果菜批發市場的珍珠芭樂，11月12日每公斤平均價格達94.9元，打破歷年11月新高，交易量也只剩1萬4827公斤；而11月15日每公斤平均價格也有90.0元。

今年5月下旬珍珠芭樂價格也飆高，21日每公斤平均價格達104.2元，23、24、29日價格也在102.3、104.2、105.6元，特別是5月30日，價格更達到了110.9元。

日前才有民眾在社群平台抱怨，自己在台北市天母某間水果店購買3顆芭樂，共要價600元，不少網友便紛紛留言道，「天母連芭樂都尊貴不凡」、「這家是貴婦水果攤，而且已經開超久了」、「燕巢芭樂差不多一斤89，就已經很貴了，妳買的應該1斤200」、「彰化現在好吃芭樂1斤110元」、「自強市場一斤89，上次挑3顆180」、「今天剛去市場買3顆180」、「我昨天在公館水果店，芭樂1顆65、2顆120」。

據《自由時報》報導，彰化縣社頭鄉農會總幹事蕭良珍表示，今年除了7月颱風「丹娜絲」攪局，後續又下了一週大雨，讓彰化產區芭樂量減產超過3分之1，預估12月中旬二期芭樂陸續上市，批發行情價格有望回穩。

