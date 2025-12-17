芭樂籽助排便還是害便祕？營養師點名「腸胃敏感」別吃

國民水果芭樂營養價值豐富，營養師高敏敏指出，芭樂籽具有高纖維特質能改善便祕，但腸胃敏感、不習慣高纖飲食及剛動手術的族群，食用前最好先將芭樂籽挖掉，以免造成腸胃不適。

營養師高敏敏指出，芭樂籽具有高纖維特質能改善便祕。（示意圖／Pixabay）

高敏敏在臉書粉專發文說明，芭樂是營養密度極高的超級水果，從免疫力到代謝力都能兼顧。芭樂具有低GI特性，有助於維持飯後血糖平穩，同時含有菸鹼素等維生素B群，能幫助能量分解、改善代謝、生成膠原蛋白與骨骼發育。

針對維生素C含量，高敏敏表示，每100克芭樂含有80.7毫克維生素C，相較於明星水果藍莓每100克僅含9.7毫克，芭樂的維生素C含量是藍莓的8.3倍，堪稱維生素C之王。維生素C能減少自由基傷害，降低慢性病與癌症風險，也能促進膠原蛋白形成，幫助傷口癒合與縮短感冒病程。

廣告 廣告

關於芭樂籽是否會造成便祕的疑慮，高敏敏澄清答案是不會。芭樂籽具有吸水力與高纖特質，反而能增加腸胃蠕動、幫助排便，但前提是一定要喝夠水，建議一般人要帶籽吃芭樂。

高敏敏提醒，有3個族群建議不吃或少量食用芭樂籽。首先是不習慣高纖飲食者，由於芭樂籽纖維含量偏高，腸胃敏感者吃太多可能容易脹氣或悶悶不舒服，建議從少量開始讓腸胃逐步適應。

其次是腸胃敏感者，包括幼兒、胃炎、腸胃炎、胃潰瘍等族群，這些族群腸胃蠕動本來就比較弱或正處於發炎狀態，吃太多芭樂籽反而會刺激腸胃、增加負擔。

最後是剛動腸胃手術者，術後腸胃修復中消化能力較差，高纖籽類不易消化容易引起不適，建議先去籽等腸胃恢復後再食用。高敏敏強調，芭樂從超商、餐廳至水果攤都看得到，是台灣隨處可見的國民水果。

延伸閱讀

「我想要你」曖昧訊息假的！王定宇：葛斯齊該道歉

清潔劑掩護運毒！1.42公噸「喵喵」原料入境 桃檢起訴

洗個車旁邊「屍水橫流」？基隆疑「大體冰櫃」洗車場清潔