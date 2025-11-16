芭樂貴桑桑！ 內湖2顆破百元 天母3顆600元

芭樂貴桑桑。（圖／TVBS）

最近買芭樂時，有沒有感覺價格變貴了呢？就有民眾就在北市天母水果店買到3顆600元的芭樂，另外走一趟內湖菜市場，也能發現有攤商賣2顆芭樂破百元。據了解，是因為7月丹娜絲颱風和豪雨衝擊中南部產區，導致產量大減，價格才會往上飆。

民眾：「稍微貴一點，前陣子比較便宜。」菜籃族邊挑水果邊嘆氣，因為珍珠芭樂貴桑桑，5顆就要150元，算下來一顆要價30元。來到另一家水果店也能發現，芭樂一樣不便宜，牌子上寫著每斤59元，換算1公斤就要98元，價格浮動菜籃族最有感。民眾：「這裡本來應該每斤十幾塊，現在變上禮拜好像還每斤六十幾，這禮拜也到每斤五十幾。」

走一趟菜市場，民眾在路邊攤販拿2顆芭樂而已，就要掏出106元，想吃就只好咬牙掏錢包。民眾：「2顆芭樂106元是貴，但現在芭樂就是這麼貴，可能前面下雨風災什麼的，很多芭樂樹死掉了。」其實每年11月是珍珠芭樂採收季，往年11月批發價落在每公斤20到28元，然而2025年7月丹娜絲颱風和豪雨衝擊中南部產區，導致產量減少超過三分之一。據了解，台北第一果菜批發市場11月12號還拍出每公斤均價94.9元，創歷年11月新高。農會預計12月中旬後二期產量上市，價格才有機會回穩。水果攤業者：「丹娜絲颱風的關係，年輕芭樂樹要生果實了，結果把它吹倒了，量少才會貴。」

另一頭還有人近期到台北市天母區一間水果店買芭樂，發現3顆竟要價600元，上網發問是否是天母最貴，引發正反議論。有人酸說可能是聽交響樂、喝牛奶長大的，不過也有老顧客指出，這水果店開很久了，東西貴但品質棒，依照重量、外型來看，是精品級水果。芭樂價格不斷飆漲，就看消費者買不買單。

