芭樂農夫妻連生6胎！鄉長豪撒5.6萬紅包表揚最強家庭

彰化縣溪州鄉38歲芭樂農王睿泉與29歲妻子周家沄，12月16日抱著剛出生的第6個孩子從員林皓生醫院出院。這對夫妻結婚12年來已育有4男2女，最大的孩子12歲就讀小學6年級，最小的男嬰則剛出生。

根據皓生醫院統計，台灣平均每個家庭生育0.8至0.9個孩子，王家6個孩子的數量是全國平均值的7.5倍。院長蔡宗冀表示，這是醫院開業20年來見過生育最多的家庭，6個孩子全由他親自接生，特別製作「六胎順產家庭表揚狀」表彰這對夫妻。

王睿泉夫婦在溪州鄉經營4公頃芭樂園，對於連續生育6胎，周家沄表示一切順其自然，孩子選擇跟著他們，就沒有想太多。王睿泉坦言雖然擔心養育和教育費用的負擔，但相信「孩子帶財」的觀念，加上與父母同住，長輩願意協助照顧，讓他們沒有後顧之憂。不過他也明確表示，6個孩子已經足夠，目前沒有再生育的計畫。

溪州鄉長江淑芬16日親赴醫院致贈獎勵金，包含鄉公所第6胎生育補助3萬6000元及個人加碼2萬元紅包，總計5萬6000元。江淑芬宣布，為鼓勵生育，溪州鄉明年起將調高生育補助標準，第四胎補助提高至2萬6000元，第五胎以上每胎3萬6000元，雙胞胎補助6萬元，三胞胎8萬元。此外，1至3歲嬰幼兒每年加發3000元生日禮金。

彰化縣政府另提供3萬元生育獎勵金，王家第6胎總計可獲得8萬6000元補助。江淑芬表示，透過實質補助打造友善育兒環境，希望讓年輕家庭敢生願養，將人口留在地方發展。

