芭樂農「逆境求生」喜迎第六胎 被封最會生夫妻

彰化縣 / 綜合報導

台灣生育率再創新低，2025年新生兒總數不到10萬人，不過在彰化溪州鄉一對結婚12年的夫妻日前再生下第6胎，夫婦倆「逆境求生」拚出4男2女，6寶爸王先生本業是種植芭樂，他說雖然會擔心小孩多負擔大，好險有家人幫忙照顧，讓他們沒有後顧之憂，不過被問到要不要再生第7胎，他笑說已經夠了。

夫婦倆抱著小Baby，圓嘟嘟的小臉龐可愛模樣讓人心融化，兩人結婚12年已經生下3男2女，這一胎是他們的第6個孩子，皓生醫院院長蔡宗冀說：「一定要表揚一下，讓大家都知道也可以這樣去想，也可以這樣享受生活。」

37歲的王先生在彰化溪州種4公頃的芭樂，早在12年前結婚不久就產下一名男孩，沒想到3年後又再生一女，接著平均一年生下一胎增產報國，溪州鄉長更送上大紅包表揚這對逆境求生的夫婦，溪州鄉長江淑芬說：「人家說小孩會帶財，可以讓你的家庭越來越好，越來越興旺，所以期待大家願意生好好教育，我們國家才會強大。」

台灣生育率持續下滑，2025年新生兒總數甚至不到10萬人創下新低，夫妻倆生到第6胎實在勇氣可嘉，王先生說雖然擔心小孩多負擔大，好險有家人幫忙照顧，讓他們沒有後顧之憂，但生到第6胎已經夠了，六寶爸王睿泉說：「小孩要跟我們我們就要負責任，要再繼續生嗎，沒那個打算。」

不過根據目前中央跟地方生育補助，中央育兒津貼0到2歲，3胎以上每個月可領7千元，地方則是彰化縣府每胎各3萬，溪州鄉則是加碼5胎以上每胎可領3萬6，在這少子化社會，這一對彰化夫婦連生六寶，也創下當地「最會生」的紀錄。

