芭樂首銷歐 黃偉哲赴荷行銷

市長黃偉哲首訪荷蘭，行銷台南農產品芭樂、芒果。（新聞處提供）

今年六月歐盟開放台灣芭樂、芒果進入歐洲市場，台南市長黃偉哲繼前進法國巴黎後，也順道前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，盼台南一年四季水果供貨不間斷，成為歐洲餐桌上的精品水果，並為具備優良種植技術的果農拚外銷、找市場。

黃偉哲表示，感謝農業部及相關單位協助，促成台南芭樂首次成功叩關歐盟，這是台南也是台灣農業的重大成就。也感謝駐荷蘭台北代表處田中光大使及駐處同仁親臨現場，以水果為橋梁向大眾展現台灣的農業實力。

活動現場人潮踴躍，芭樂與鳳梨迅速秒殺銷售一空，許多旅歐台灣人更遠道而來支持家鄉的好滋味。台南的芭樂口感、甜度上乘，深受喜愛，鳳梨更延續去年銷售熱潮。

黃偉哲說，除芭樂與鳳梨，明年台南也將積極把鳳梨、芒果、芭樂帶進歐洲，盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣的國民水果，成為歐洲餐桌上的精品水果，更重要的是為具備優良種植技術的果農拚外銷、找市場。

田中光代表專程到展場為台南市訪問團打氣，他表示，台南的日照充足、土壤肥沃因此孕育出優良的果品，而荷蘭可望成為我國農產佈局歐盟的關鍵樞紐，他回顧台南與荷蘭在四百年間的歷史淵源，指出雙方今日不只在民主、自由等價值相互認同，亦透過農產交流再深化連結。

市府強調，為避免市場過度集中，台南農產外銷版圖已擴及亞洲、北美洲、大洋洲，近年更插旗歐洲，而選擇荷蘭作為外銷歐盟的首站，正是看準其身為歐洲門戶具備優越地理位置與完整物流體系。