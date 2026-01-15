芭樂、土雞行情看漲引賊覬覦 農民深夜「持探照燈巡邏」

雲林縣 / 綜合報導

農產品價格飆升，成為小偷覬覦的目標，彰化社頭鄉芭樂，近期零售價飆破每台斤85元，竊賊三番兩次闖入果園偷採，果農不堪損失，史外雲林斗南也出現「偷雞大盜」，小偷剪破雞舍的圍籬偷走上百隻雞，還好檢警已經抓到人，依法送辦。

監視器拍下，男子騎乘紅色機車，闖入芭樂園的入口，果農發現辛苦種植的芭樂被偷了，相當生氣。被偷果農蕭小姐：「他偷我好幾次了啊，看起來都是同一個人偷拿，因為手法都一樣。」

去年另一個果園果農當場抓到小偷，氣得報警處理，警員：「有自己拿出來喔，你等一下跟我們回去做筆錄。」

這一整袋的芭樂都成為了偷竊的鐵證，果農事後在同業群組分享小偷的樣貌彼此相互提醒，他們發現芭樂被偷是因為，果樹的枝葉明顯有被扯斷的痕跡，還強調原本這裡長了兩顆芭樂，被偷走了他都知道。

被偷果農陳先生：「現在芭樂少，都記得住，平常記憶不好，這時候都會記得，因為那都是錢。」

這裡是盛產芭樂聞名的彰化社頭鄉，從去年11月開始，芭樂的價格頻頻創下新高，果菜批發市場的批發價每台斤約56元，賣到市場零售價飆高到85元以上，果農陳先生去年就被偷了至少8次，除了報警抓人，自己也裝設紅外線的監視器感應式拍照。

被偷果農陳先生：「從11月份到現在，已經差不多有5件，都抓到了。」就怕被偷果農晚上睡不好，深夜還拿著探照燈去果園巡邏。

同樣要減少農產品損失的還有這裡，雲林縣斗南鎮有好幾家養雞舍，一個月之內接連發生至少3起竊案，小偷不但闖入偷走了好幾百隻的雞隻，還把雞舍的鐵絲網剪斷破壞。

受害雞農：「發現失竊，睡不著就出來巡視，然後就剛好看到。」外頭的圍籬東倒西歪，雞農趕快用帆布把破損的鐵絲網先圍了起來，會這麼頻繁被偷，是因為雞隻的批發價，一台斤來到62元，零售價比起去年入冬前飆漲了3成5，檢警蒐集事證很快就抓到4名偷雞的嫌犯，依加重竊盜罪移送法辦。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁：「被告等4人，持老虎鉗，將雞舍的鐵網破壞之後，抓取雞舍內的雞隻。」主嫌詹姓男子已經被法院裁定收押，小偷雖然落網了但當地雞農還是希望，警方能持續加強巡邏保護雞農的心血。

