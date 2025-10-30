芭比解散15年！大芭比「宣布閃婚」對象曝光 牽線人竟是曾瑋中

記者徐珮華／台北報導

雙人電音組合「BOB芭比」以〈觸電〉、〈使勁搖〉等歌曲紅遍樂壇，2010年未續約正式解散。睽違多年，「大芭比」安苡葳今（30）日出席加盟新東家「時代創藝」記者會，笑說這次簽約就像「閃婚」般順利又契合，直到現在都還沒緩和，「一切都OK，你能不嫁這個人嗎？」

「大芭比」安苡葳閃電簽約新東家。（圖／時代創藝提供）

安苡葳坦言這些年陸續有公司向她招手，直到去年聖誕節活動巧遇曾瑋中，對方見她沒有助理或經紀人，便詢問是否有意願加入公司，從而牽起這段緣分。談到真正促使簽約的契機，她表示有次回家看到爸媽晚上7、8點就睡覺，心想明明有許多台語歌唱節目，他們為何不看；沒想到妹妹一句「節目又沒有妳」猶如當頭棒喝，讓她開始思考自己這幾年都做了什麼。

曾瑋中為安苡葳牽線加入新公司。（圖／時代創藝提供）

安苡葳透露，爸爸這些年中風，有時記得她、有時又忘記，身為主要照顧者的媽媽，身體狀況也讓她相當憂心，因此希望能透過音樂向家人傳達心聲。回憶起與新公司洽談的過程，安苡葳笑說自己坐下來什麼都沒開口，對方就把一切規劃完善，「閃婚」般的歷程也有點像是替爸爸沖喜。

現年46歲的安苡葳，談及感情狀態，語帶保留表示「一切都很好，很穩定，不想破壞」，認為婚姻講求緣分，但經歷這次「閃婚」經驗，也笑說「我覺得下次有機會」。至於外界關心是否有望再與「小芭比」張辰瑀合體，她坦言兩人後來比較少聯絡，可能要詢問對方意願。

曾瑋中與徐凱希合作推出國語版〈必尋〉。（圖／時代創藝提供）

此外，身為安苡葳「媒人」的曾瑋中，2023年推出破億神曲〈必巡〉，如今再與師妹徐凱希合作國語版 〈必尋〉，於記者會合唱感動全場。

