芭達雅海灘野戰！34歲男激戰61歲婦 警到場急遮羞

泰國著名觀光景點芭達雅海灘。（示意圖／PIXABAY）





泰國芭達雅（Pattaya）當地時間1月23日凌晨，一對年齡懸殊的「跨國組合」在芭達雅海灘公然激戰，路過民眾目擊後報警。警方到場當場逮獲一名34歲英國籍男子與一名61歲泰國籍婦女，兩人一度試圖謊報身分與裝傻，最終仍被依法送辦。

凌晨海灘「激戰」路人全看傻 見警慌張分開

根據泰國媒體《CH7》與《The Thaiger》報導，芭達雅警方於23日凌晨4時19分接獲民眾通報，指稱海灘上有一對男女不顧旁人眼光，正進行猥褻行為。

警方趕抵現場時，發現該名身穿白衣短褲的34歲英國籍遊客，衣衫不整地與一名身穿黑衣的61歲泰國籍女子躺在沙灘上。

兩人見到員警出現，神色慌張地迅速分開並試圖起身逃離現場，但隨即遭到警方攔下盤查。由於兩人身上均飄散濃厚酒氣，警方隨即將他們帶回芭達雅警局進行偵訊。

英男辯「失憶」遭打臉

在警局接受偵訊時，這對男女的供詞荒腔走板。34歲的英國籍男子疑似酒醉未醒，向警方供稱自己患有自閉症（Autism），完全不記得剛剛在海灘上發生了什麼事，也否認有任何不雅舉動。

至於61歲的泰國籍女子努查麗（Nucharee），起初竟向警方謊稱自己是「新加坡人」，目前正在泰國求學，試圖掩飾真實身分。

然而，這套說詞隨即遭到警方與當地民眾戳破。當地居民向媒體透露，努查麗其實是泰國本地人，且經常在海灘一帶遊蕩，疑似有精神方面的狀況，並非她口中的外籍學生。

依公然猥褻送辦 面臨5000泰銖罰款

警方調查後，確認兩人違反泰國《刑法》第388條「在公共場所從事猥褻行為」，將依法移送法辦。根據泰國法律，此類行為最高可處以5000泰銖（約新台幣4600元）的罰款。

芭達雅警方也藉此呼籲，海灘是公共觀光場所，遊客應自重並遵守當地法律與風俗，切華酒後失態觸法。近期泰國觀光區頻傳類似案件，普吉島芭東（Patong）日前也才發生外籍遊客在街頭公然親熱的脫序事件，引發當地社會對遊客素質的關注。

