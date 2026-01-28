芮芭奇娜對決皮古拉 爭封后機會

芮芭奇娜（上）、皮古拉（下）將爭奪澳網冠軍戰門票。 （路透）

本報綜合外電報導

澳網女單第5種子芮芭奇娜以7比5、6比1擊敗波蘭名將斯威雅蒂拿下最後1張門票，朝生涯第2座大滿貫冠軍前進；美國女將阿尼西莫娃則不敵同胞皮古拉。芮芭奇娜、皮古拉將在31日對決。

2022年溫網冠軍芮芭奇娜粉碎第2種子斯威雅蒂生涯大滿貫夢想，以包括11記ACE球在內的26記致勝球拿下勝利。她在末盤最後9局中贏下8局。

芮芭奇娜尚未拿過澳網冠軍，她2023年在決賽苦戰3盤惜敗莎芭蓮卡。斯威雅蒂手中雖有6個大滿貫冠軍頭銜，包括4屆法網與美網及溫網各1，但始終與澳網后冠無緣，生涯大滿貫始終缺一角。

另一場比賽，名列第4種子、24歲的阿尼西莫娃原本力拚連續第3次闖進大滿貫決賽，卻因一連串非受迫性失誤夢碎，終場以2比6、6比7（1比7）敗給賽會第6種子皮古拉。

這場比賽阿尼西莫娃共出現44次非受迫性失誤，遠高於皮古拉的21次，並且發生7次雙發失誤。