芯費大戰2.0？傳徐巧芯.費鴻泰幕僚布局選「松信」議員

台北市 / 綜合報導

2026地方縣市議員選舉，帶您關心台北市第三選區松山信義區，這裡是傳統深藍選區，目前國民黨有2席空間，要給新人機會，但是競爭者大爆炸。除了部分新人早早開始跑行程外，還傳出有些人準備接班，包含立委徐巧芯辦公室主任陳暉，以及前立委費鴻泰辦公室主任許原榮。而選區里長也分享，曾聽到兩人近期拜會其他里長。不過兩人的老闆徐巧芯跟費鴻泰，在2024立委初選時殺得刀刀見骨，「芯費大戰2.0」難道將在2026台北市議員選舉上演嗎？

國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛說：「謝謝。」把握時間積極跟鄰長們盤撋（ㄅㄨㄚˇㄋㄨㄚˋ），2026有意選議員的，通通都來懇請支持，因為這裡是兵家必爭的台北市松信選區，大家都穿自己的競選背心唯獨他。

國民黨立委徐巧芯辦公室主任陳暉說：「鄰長好，議員好。」背心上寫著徐巧芯辦公室，他是辦公室主任陳暉，代替自家老闆跑行程，但對於2026議員選舉，其實他也有點動作。

社群平台換上新的形象照，內文寫下2026我一直都在還標籤松山信義，頗耐人尋味。台北市信義區六合里里長陳盈如說：「就是有跑其他活動，只是還沒有到我們里上。」

台北市信義區六合里里長陳盈如說：「許原榮主任，還有陳暉主任，他們以前都有在地方服務過。」里長口中的兩個人，除了陳暉外，就是指前立委費鴻泰辦公室主任許原榮，近期也傳出默默布局松信選區，回顧陳暉與許原榮的老闆，最經典的莫過於這段恩怨，徐巧芯市場邀費鴻泰來辯論。

時任台北市議員(國)徐巧芯VS.時任立委(國)費鴻泰(2023.04)說：「公開時間，我們什麼時候可以辦辯論會，(大家加油，團結共好)。」2024立委初選，徐巧芯費鴻泰兩人殺得刀刀見骨，最後新人勝出老將淡出政壇，時間來到2026，熟悉的芯費大戰難道要回來了嗎？

台北市第三選區松山信義區，國民黨拍板提5席，目前3席現任議員都將爭取連任，新人則有2席空間，但競爭者人數爆炸，包含前國民黨發言人李明璇，議員吳志剛辦公室主任滿志剛富錦里里長李煥中，早就開始跑地方，近期除了陳暉跟許原榮外，前國民黨發言人楊智伃，都傳出有意角逐，檯面上形成6搶2局面。

前國民黨發言人楊智伃說：「跟自己比較，才能夠拿出行動力跟戰力。」前國民黨發言人李明璇說：「(不管是)初選，還是在大選的時候，其實都是各憑自己的實力。」松信選區是傳統深藍選區，國民黨新人紛紛爭搶，昨(28)日黨中央也已經拍板初選相關加權辦法，黨內競爭越演越烈。

