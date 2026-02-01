芯費大戰2.0 子弟兵搶議員提名

國民黨前發言人李明璇（中）投入台北市松山、信義區議員選戰，松山慈惠堂1日舉辦活動，她到場向民眾拜早年。（孫敬攝）

台北市議員選戰升溫，松山信義區因出現3席缺額成為激戰區，傳出國民黨前立委費鴻泰辦公室主任許原榮有意參選，立委徐巧芯辦公室主任陳暉近來也在臉書換上新的形象照，寫下「我還在，一直都在」並標籤松山信義，相當耐人尋味，地方人士解讀若許、陳2人對陣，將上演昔日的「芯費大戰2.0」。

松信應選9席，國民黨王鴻薇、徐巧芯成功轉戰立委，民進黨許家蓓過世，因此有3席空缺。國民黨目前有戴錫欽、秦慧珠、詹為元；民進黨包括許淑華、張文潔、洪健益。

廣告 廣告

國民黨表態參選新人包括黨前發言人李明璇、楊智伃及議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中和陳暉、許原榮，因藍營初選保障現任，預料上演6搶2戰況；民進黨則有北市前花卉公司副董事長呂瀅瀅、北市前議員趙怡翔助理郭凡；民眾黨將提名前黨副祕書長許甫。

松山慈惠堂昨舉辦活動，不少爭取連任的議員及搶曝光的新人到場向民眾拜早年。李明璇表示，選舉靠的是實力、態度及論述爭取選民認同，對於國民黨中常會通過直轄市議員提名辦法，自己雖有年齡加權，但新人加權未確定，直言不會靠加權勝選，也希望藍白在松信一起合作拿下6席，不是讓民進黨在選區有更多競爭空間。

滿志剛認為，藍營有現任保障，初選者全都是新人，因此新人加權制度是否有需要加權到那麼多，建議黨中央能夠調整，包括對新人定義及年紀加權等再做規畫。

秦慧珠分析，黨內初選新人加權雖有助出線，但到大選階段可能會錯估情勢落選，她舉議員曾獻瑩這屆在大安、文山選區擁高民調，但新人加權後沒被黨提名，以無黨參選反而勝出，同選區國民黨的高揚凱在加權後初選勝出但大選落敗，提醒新人加權不代表真正實力。

此外，陳暉及許原榮傳出也有意爭取國民黨提名參選，地方議論兩人的老闆徐巧芯和費鴻泰在前年立委初選時殺得刀刀見骨，「芯費大戰2.0」有可能在議員選舉上演。

徐巧芯昨說，她並不清楚許原榮及陳暉最終是否決定參選，尊重每個人選擇，但黨內團結仍是首要目標。