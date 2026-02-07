政治中心／綜合報導

國民黨松山信義初選，新人們拚搶立委徐巧芯與王鴻薇留下來的席次，前立委費鴻泰辦公室主任、現在在立法院長韓國瑜那服務的許原榮也宣布參選，第一站掃市場獲得立委王鴻薇力挺。但徐巧芯的主任陳暉也動作頻頻，是否上演2023年的芯費大戰2.0？許原榮強調選舉就是競爭，不存在什麼之戰的延續。

松山信義議員擬參選人（國）許原榮：「懇請您的支持，讓原榮有機會繼續為大家服務，感謝你謝謝。」

市場口對鄉親問好，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮投入藍營松山信義初選，起手式獲得選區立委王鴻薇加持。

廣告 廣告

立委（國）王鴻薇：「他長期也擔任我們費鴻泰委員的主任，（我當議員時）原榮其實對我們幫忙非常多，現在是投桃報李的時刻，韓國瑜院長辦公室主任許原榮。」

王鴻薇帶許原榮一一向攤販懇託，卻和來同一個市場掃街的國民黨中常委李煥中撞場，兩方人馬擠一起，李煥中還湊到王鴻薇與許原榮旁，初選狹路相逢，火藥味十足。

松山信義議員擬參選人（國）李煥中：「大家是競爭的對手對，但是沒有那種狹路相逢的感覺啦，上週王鴻薇委員也跟我一起走市場。」

松山信義議員擬參選人（國）許原榮：「有這麼多競爭對手，表示說大家都很有這個熱情，來為松山信義的市民服務，那我們非常樂見。」

芯費大戰2.0？ 徐巧芯vs.費鴻泰子弟兵議員選戰再交鋒？

許原榮掃街和富錦里里長、國民黨中常委李煥中撞場。（圖／民視新聞）





初選表面和氣、免不了暗中較勁。許原榮的參選文，第一時間被韓國瑜轉發支持，同為韓家軍的李明璇強調，跟韓國瑜仍常聯繫。

松山信義議員擬參選人（國）李明璇：「上個禮拜這幾天也都有跟他保持訊息聯繫，我還特別關心原榮哥什麼時候會出來，跟韓院長打選戰到現在也8年的時間了，原榮哥他2年在韓國瑜院長辦公室的時間，我相信各自有不同的革命情感。」

芯費大戰2.0？ 徐巧芯vs.費鴻泰子弟兵議員選戰再交鋒？

李明璇說一直和韓國瑜有聯繫、也曾關心許原榮的參選進度。（圖／民視新聞）





初選時程逼近，同一區立委徐巧芯的辦公室主任陳暉日前也換形象照，hastag松山信義、勤跑基層，只差正式表態參選。2023年立委初選，徐巧芯與費鴻泰打得"撕芯裂費"，如今兩人帶出的子弟兵開戰，難道是芯費大戰2.0？

松山信義議員擬參選人（國）許原榮：「競爭難免會有些摩擦，我不覺得黨內有存在，這種無謂的什麼之戰的延續。」

松山信義因王鴻薇、徐巧芯搶進立委成功，小雞爭奪空下來議員席次搶破頭，黨內互打暗潮洶湧。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：芯費大戰2.0？ 徐巧芯vs.費鴻泰子弟兵議員選戰再交鋒？

更多民視新聞報導

蕭旭岑竟酸谷立言「只比科長大一點」！吳思瑤反嗆：打臉自家2人？

關鍵今日／江南案美聽證會滿41年 定調1事衝擊蔣氏政權

陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做

