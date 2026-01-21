花億元打包垃圾惹議 盧秀燕坦承過渡性作法

市府花億元打包垃圾惹議，台中市長盧秀燕坦承，是過渡性作法。（圖：中市府提供）

台中市議會今天（21日）召開臨時會，多名議員關心垃圾打包及廚餘清運政策，民進黨議員陳淑華等人批評，市府編列1.3億元，將大里垃圾掩埋場的垃圾，打包移轉到文山掩埋場，掩耳盜鈴，並未真正去化垃圾。市長盧秀燕坦言，是過渡性作法，等新焚化爐完成後，垃圾將依規定去化處理，優先改善環境。

台中市大里垃圾掩埋場堆積超過40萬公噸垃圾，市府編列1.3億元，執行垃圾打包計畫，預計全年可處理8萬公噸，並將打包好的垃圾轉移到文山掩埋場，去年12月底至今，已打包1617公噸，後遭文山居民抗議暫停。市議會臨時會，民進黨議員陳淑華、李天生、林德宇、張芬郁、陳俞融等人表示，打包計畫執行10天，因地方居民抗議喊停，花上億元打包垃圾又搬來搬去，根本掩耳盜鈴並未真正去化垃圾。國民黨議員劉士州則認為，市府考慮不周，把打包好的垃圾，從大里搬到南屯，多此一舉，打包後直接放在原地就好。

對此，盧秀燕答詢表示，垃圾暫置場多會有環境髒亂、垃圾暴露等問題，因大里地區民眾較重視景觀與環境，市府願意花1億元打包，總比垃圾暴露、污染環境好。文山焚化爐改建工程已動工，完工後每天可焚燒900公噸垃圾，量能充足。盧秀燕認為，環保局將垃圾打包後，將太空包從大里移到文山是基於好意，4年後文山焚化爐改建完成也要搬，不如現在搬，但她坦言，多少有些「庸人自擾」，其實按照原計畫放在大里掩埋場即可，接下來都會暫放在大里。（寇世菁報導）