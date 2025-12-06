花千元買交換禮物「小到爆」 全網讚史上最狂：會增值

年末到，不少人開始煩惱交換禮物該如何挑選。一名網友分享，公司交換禮物額度1千元，他購買了一顆0.04錢的黃金招財貓，自嘲小到不行，怕被嫌棄，沒想到貼文卻引來6.5萬人按讚，直呼黃金會升值，是史上最好的交換禮物，還有人分享，曾收過類似迷你金飾，後來金價大漲賣出，賺了2千多元，直呼「別小看迷你黃金！」

一位網友在Threads上分享，公司要辦聖誕節交換禮物活動，每人預算金額為1千元，原PO突發奇想，買了一顆0.04錢的黃金招財貓，笑說小到連形狀都看不太清楚，希望收到的人不會嫌棄它是小廢物，並直言現在黃金真的很貴。

貼文曝光後吸引6.5萬人按讚，大票人直呼原PO是交換禮物界的模範生，大讚是史上最好的1千元禮物，「什麼小廢物，這是小寶物吧」、「價值相當於現金，甚至更優秀，但又沒有送現金的不用心感」、「黃金現在很貴！會漲！很值得」、「比普遍交換禮物會收到的東西實用95%以上」、「我去年交換禮物500元左右，也是選黃金，只是真的就很小0.02錢左右，還好朋友懂黃金」。

也有網友分享，迷你黃金能升值，之前收過一個8百多元的，結果最後賣了3千元，賺了2千多元。有人詢問，1千元真能買到有雕刻的黃金？內行人回覆，「一錢現在算1萬6千元好了，0.04錢等於640元（純金價），再加個工錢總共1千元跑不掉。」

