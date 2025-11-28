花千萬整形臉部！雪碧因提眼肌太高的後遺症 眼睛像被針插

百萬網紅雪碧（方祺媛），在臉上花費上千萬整形。（圖／翻攝自方祺媛雪碧臉書）

百萬網紅雪碧（方祺媛）擁精緻臉蛋及火辣身材，被封為「情色教主」，在臉上花費上千萬整形的她，近日在臉書發文，眼睛整形後留下的後遺症，她說：「像針插眼睛裡。」讓她已經受不了。

雪碧因「提眼肌太高」，頻頻掛號看眼科。（圖／翻攝自方祺媛雪碧臉書）

雪碧忍不住抱怨，自己真的開始受不了，因為眼睛的乾眼症角膜潰瘍破皮，讓她必須頻頻掛號看眼科，更被迫不能長期配戴隱形眼鏡以及不能化妝，她進一步描述眼睛的不適感，更形容說：「我只能說眼睛那個痛，就像有針插在你的眼睛裡面。」讓她超崩潰。

雪碧猜測這一切的元凶，疑似就是因為「提眼肌太高」，她指出，將提眼肌做得太高的女生，一定跟我有同樣的感覺。貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，不少人紛紛關心她，引發不小討論。

