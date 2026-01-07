花卉園區進駐資格 陳亭妃提修法

立委陳亭妃七日提議修法，保障蘭花花農可進駐創新園區營運。(陳亭妃服務處提供)

記者翁順利∕台南報導

台南後壁花卉創新園區升格，卻讓在地花農進駐的資格受阻，立委陳亭妃七日為台南蘭花業者發聲，提案修法保障原本核准條件可進駐花卉園區營運，已獲得農業部長陳駿季的支持。

立法院經濟委員會正在審議「農業科技園區設置管理條例」與「農產品市場交易法」修正草案。陳亭妃強調，此次修法核心在於解決台南蘭花園區業者因為花卉創新園區所面臨的身分限制。陳亭妃指出，後壁蘭花花農總共六十八家，其中四十家屬自然人或獨資商號，礙於現行條例規定僅限「股份有限公司」組織進駐，導致小型私人企業進駐時面臨極大困難。因此她提案修法，要求具備「追溯效力」，讓在修法前已有進駐事實的業者能比照辦理，確保身分與權益不受影響。

除身分保障外，陳亭妃也關注後壁蘭花原始業者的「繼承」問題，基於許多業者正處於二代接班的關鍵期，礙於法規僵化導致無法順暢繼承，她提案放寬園區繼承條件，免除業者擔憂。

面對即將到來的國際蘭花展，陳亭妃對升格為四級單位的「花卉創新園區」寄予厚望，今年是園區首度主導舉辦，期待農業部能展現出品牌效果。