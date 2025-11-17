花半年拚進高薪外商！他做3個月「直接拋棄月領25萬」回老家
國際中心／倪譽瑋報導
不要高薪工作了！近期一位在印度Google基地擔任設計師的男子分享，幾年前他到阿拉伯聯合大公國上班，從找工作面試到簽證下來，大約花費近半年，但入職後發現上班時間抓太嚴，一遲到半天薪水就沒了，加上當地的數位創新思想較遲緩，不適應又看不到未來的他，工作3個月就決定捨棄月薪高達3萬迪拉姆（約新台幣25萬）的工作，辭職返回印度老家。
印度男到阿拉伯聯合大公國工作 月領25萬但不適應
綜合外媒報導，日前印度裔男子艾德文（Advin Roy Netto）發文分享，過去他在阿拉伯聯合大公國的阿布達比（Abu Dhabi）工作，月薪高達3萬迪拉姆（AED，或稱阿聯迪拉姆），起初入職就非常不順利，他的工作簽證花了五個月才辦下來。
之後的日子中，艾德文也過得不開心，他表示，過去在印度能有自己的時間，注重最終的結果而非「出勤率」，但在阿拉伯聯合大公國「工作時間嚴重僵化」如果早上9點沒準時打卡，半天的工時就沒了，不少同事還覺得一週工作6天很正常。此外，那裡的數位產品文化發展緩慢，像是關於「設計思維」的討論常常被抵制。
難以看到職涯未來 三個月後決定放棄高薪辭職回家
艾德文也發現，許多高階職位注重的是「國籍」而非「才能」，讓有能力者很難成功；無法適應生活加上看不到未來，「三個月後，我就意識到那裡並不適合我，金錢固然重要，但並非一切」艾德文就這樣回到印度老家工作了。目前他在印度大城邦加羅爾（Bangalore）的Google基地上班，擔任UX設計師（UX designer）。
艾德文補充，他滿意在印度的生活，但不反對大家前往阿拉伯聯合大公國工作，「那裡仍是一個令人驚嘆的地方。一個充滿野心、安全且滿是機會的國度。」他也笑稱，那裡的食物水平是自己見過最好的，「一杯簡單的優格，都能讓你懷疑印度食品安全局（FSSAI）。」
