花博動漫祭爆「韓幣偽裝千元鈔」 價差45倍業者吃虧

台北市 / 綜合報導

開拓動漫祭在台北花博爭艷館盛大登場，卻也出現亂象！我們獨家訪問到一名業者，說有人買商品時，拿韓幣1千元充當成台幣，兩者都是藍色紙鈔，外觀相似，但價值差異很大，直呼吃虧上當，但也只能多加注意。

全台灣的人潮，都在這裡了嗎，開拓動漫祭46，在花博爭艷館熱鬧登場，不少粉絲精心打扮，拿出最厲害的服裝，化身最喜歡的角色，來現場「拚場」也相互分享，不過人多難免有些狀況。

有業者在社群PO文說有人買商品，疑似魚目混珠，用韓幣佯裝千元台幣，受害攤位員工VS.記者說：「真鈔，但是，(韓元哦)，就韓元，(哦，它是韓元，它夾一個韓元在裡面)，對，對，對，對。」攤位員工向我們秀出，當時收到的這張韓鈔，他們說對方就像這樣，把韓元夾在台幣中付款，乍看之下都是藍色都寫1000，確實不易分辨。

受害攤位業者說：「我的攤啊，我收到錢，然後我的錢明明是千鈔，但是有人混韓元在裡面，超扯的，其實剛開門都超忙的，然後人都是跑進來，然後東西都趕快給，那個沒有辦法注意到。」業者氣壞了，畢竟兩者價差很大，1千韓幣大約才等於新台幣22元，實在虧很大。

受害攤位員工說：「我們目前也只能就是跟粉絲宣導說，以後希望不要再出現這樣的行為，可能我們回去在整理東西的時候，再來商討說後續要怎麼做處理。」動漫展人潮洶湧防不勝防，類似情況也不是頭一樁，動漫展民眾說：「可能就是像展場裡面，有些錢沒有保管好就會消失這樣。」除了業者宣導，民眾也只能提高警覺，避免開心參展卻敗興而歸。

