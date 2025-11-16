"花和尚釋永信"涉挪用資金.侵占等 中媒證實檢"批准逮捕"

社會中心／綜合報導

前中國人大代表、少林寺住持方丈"釋永信"，被爆出涉嫌挪用資金、侵占寺產、包養多名女性，還育有私生子等醜聞。釋永信不僅被少林寺，逐出佛門。今年7月底，他還在機場，準備逃亡海外前，被中國政府帶走調查。中國官方媒體週日也證實，釋永信已被檢方做出"批准逮捕"。

拍影片，宣傳少林寺佛教，他是少林寺前方丈釋永信，不僅曾任中國人大代表，更被稱為"佛門CEO"。事業版圖擴及全世界，年收突破上億人民幣。釋永信在鏡頭前，滿口佛法，但私底下，醜聞卻連環爆，包括涉嫌貪汙、犯色戒。今年7月底，釋永信帶著7名情婦、21名私生子女，以及6名工作人員，現身上海浦東機場，遭中國警方當場逮捕。

「花和尚釋永信」罄竹難書 中媒證實檢方「批准逮捕」

花和尚釋永信遭中國檢方"批准逮捕"。（圖／翻攝畫面）

11月16日，中國官方媒體更一步證實，釋永信依涉嫌職務侵占、挪用資金、非國家工作人員受賄等罪，遭到檢方"批准逮捕"。中國佛教協會更早在釋永信被調查後的隔天，7月28日，就以"嚴重敗壞佛教界聲譽"、"重創出家人形象"等理由，將他的戒牒，予以註銷。

嘴裡說著出家人清心寡慾，但背地裡做的荒唐事蹟，卻是罄竹難書。僧人犯法，同樣要為自己違法的行為，付出代價。

原文出處：「花和尚釋永信」罄竹難書 中媒證實檢方「批准逮捕」

