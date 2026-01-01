花商多媒體設計第一屆畢業成果展「還媒稿定」登場

花蓮高商多媒體設計科第一屆畢業成果展「還媒稿定」，完整呈現學生的專業學習成果，充分發揮實作能力與設計創意。(記者林中行攝)

記者林中行／花蓮報導

花蓮高商多媒體設計科第一屆畢業成果展「還媒稿定」，即日起展至一月二十七日，該展完整呈現學生三年累積的專業學習成果，充分發揮實作能力與設計創意。

花蓮高商表示，「還媒稿定」畢業展出作品涵蓋專題實作、公仔設計、設計繪畫等多元形式，皆由畢業生親手創作，巧妙融合花蓮的人情風貌、傳統文化、美學素養、設計思維與個人生命經驗，匯集成一場別具特色、充滿設計能量的成果展覽。

花蓮高商科主任黃俊閔表示「還媒稿定」這個名稱，乍看之下彷彿是一句尚未說完的話，帶著些許遲疑與不確定感，卻正是學生們最真實的創作日常寫照。

廣告 廣告

學生們反覆修改、退件與質疑的過程中，無數次停留在「還媒稿定」的階段，正因如此，學生們學會不斷推翻重來、重新思考，讓作品逐步趨於成熟。

多媒體設計科高三學生羅子綺表示，在高中最後一年，全班同學為了畢業展「還媒稿定」投入了大量時間與心力，身為花商第一屆多媒體設計科的學生，我們在不斷學習與摸索中累積創作經驗。

羅子綺指出，此次展出作品包含素描、麥克筆、電繪、3D列印公仔及專題實作，呈現我們在多元媒材上的學習成果，透過畢業展，完成了高中階段的重要里程碑，也為多媒體設計科奠定第一屆的基礎，期盼未來能讓來自花蓮的設計被更多人看見。

黃俊閔表示，此次策展投注大量心力於學生技藝與創作歷程的呈現，特別著重於數位成型與AI生成等新興技能的學習成果，此次成果是一場跨領域的整合實踐，涵蓋設計、攝影、立體造形與視覺敘事等面向，為展覽增添豐富層次。

花商校長林建明表示，多媒體設計科第一屆畢業成果展「還媒稿定」，不僅是學生三年學習成果的集中呈現，更象徵花蓮高商在設計教育發展上的重要里程碑。

林建明指出，特別感謝國家教育研究院在課程與議題上的引導與支持，使學生的創作不僅止於技術表現，更能結合社會關懷、文化脈絡與時代思考，展現更深刻的內涵與寬廣視野。