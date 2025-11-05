花園州「後川普時代」的首場期中考：民主黨薛洛險勝對手，打破紐澤西州64年政治魔咒

11月4日迎來川普第二任期的首次重大選舉，民主黨於紐澤西州州長選戰中取得關鍵性勝利。根據美國媒體的出口民調，代表民主黨出征的聯邦眾議員薛洛（Mikie Sherrill）成功擊敗共和黨籍的挑戰者、前州議會議員傑克・西塔瑞利（Jack Ciattarelli），成為花園州（Garden State，紐澤西州別稱）的下一位州長。

《國會山莊報》指出，這場勝利不僅是民主黨的一次戰術性成功，更具有深遠的戰略意涵。因為薛洛打破了紐澤西州自1961年以來，單一政黨無法連續贏得第三次州長任期的「三連霸魔咒」，更在川普重返白宮後的全國政治氛圍中，為民主黨注入一劑強心針。現任州長、同為民主黨籍的菲爾・墨菲（Phil Murphy）因任期限制無法競選連任，薛洛的勝選也州長大位留在民主黨手中。

廣告 廣告

這場選舉從一開始就被視為2024年總統大選的延伸戰，以及對川普政府第二任期的「第一次期中考」。共和黨人期望將其塑造成對民主黨在紐澤西州完全執政（同時掌握州長與州議會）的公投；而民主黨則傾盡全力，將其定義為對川普總統及其路線的信任投票。選舉結果顯示，在深藍的紐澤西州，川普的陰影依舊是共和黨人難以擺脫的政治包袱。

2025年11月1日，美國前總統歐巴馬在紐澤西州紐華克市為民主黨籍州長候選人薛洛站台造勢。（美聯社）

海軍女傑與三度叩關的挑戰者

即將入主州長官邸的薛洛（Mikie Sherrill）現年53歲，是一位背景極為顯赫的政治人物。她畢業於美國海軍官校（U.S. Naval Academy），曾是美國海軍首批女性戰鬥直升機飛行員之一，駕駛「海王」直升機（Sea King）在中東和歐洲執行任務長達近十年。退役後，她取得法學博士學位，轉身成為一名聯邦檢察官，專門負責打擊貪腐與犯罪。2018年，她在「反川普」的政治浪潮中，成功翻轉了紐澤西州傳統的共和黨票倉——第11國會選區，連任至今已是四屆的聯邦眾議員。她的形象清新、履歷完整，被視為民主黨中生代的明日之星。

民主黨籍紐澤西州長候選人薛洛。（美聯社）

薛洛此戰的對手是63歲的西塔瑞利（Jack Ciattarelli），身為一名註冊會計師（CPA）和企業家，他在2011年至2018年間擔任紐澤西州議員，並以財經專業和溫和保守派的立場著稱。這是西塔瑞利第三次角逐州長大位，尤其在2021年，他以極其微小的差距敗給了現任州長墨菲，證明了他在基層的實力與動員能力。此次捲土重來，西塔瑞利原本被寄予厚望，期望能利用選民對高昂生活成本的不滿，以及民主黨長期執政下的「鐘擺效應」，為共和黨奪回失落八年的州長寶座。

川普的「祝福」還是「詛咒」？

紐澤西州長選舉的最後幾週，情勢一度變得異常膠著，部分民調甚至顯示兩人支持度在伯仲之間，讓這場選舉充滿了懸念。雙方陣營都面臨著各自的政治逆風。對民主黨而言，最大的挑戰來自於選民的「執政疲勞」。在民主黨同時掌控州長大位與州議會的情況下，紐澤西州近年來面臨的「可負擔性危機」（affordability crisis）——高昂的房價、稅負與生活開銷——成為選民最直接的痛點。共和黨不斷攻擊民主黨的政策導致民生凋敝，試圖激起選民「換人做做看」的渴望。

此外，紐澤西州自1961年以來，從未有任何一個政黨能夠連續執政超過兩任州長，這個長達64年的歷史魔咒，也為薛洛的選情蒙上了一層陰影。然而共和黨的挑戰或許更為棘手，那就是前總統、現任總統唐納・川普。儘管共和黨近年在紐澤西州有所斬獲——例如2021年西塔瑞利僅以些微差距落敗，以及2024年總統大選中，賀錦麗（Kamala Harris）僅以6個百分點的差距擊敗川普——但川普本人在紐澤西州的核心都會區與郊區，依然極不受歡迎。

根據愛默生學院（Emerson College）與PIX11電視台、《國會山報》（The Hill）合作的近期民調，川普在紐澤西州的不支持率高達51%。西塔瑞利一方需要川普基本盤的熱情支持，但又必須與川普本人保持足夠的距離，以免嚇跑溫和派與獨立選民。這種左右為難的困境，讓他始終無法建立一個清晰而統一的競選形象。

從政策辯論到人身攻擊：選戰後期的失焦與泥巴仗

隨著選情白熱化，這場選舉也無可避免地走向了更為個人化、甚至醜陋的人身攻擊，雙方陣營都試圖挖掘對手的黑歷史，進行致命一擊。共和黨陣營首先發難，將矛頭對準了薛洛引以為傲的海軍經歷。媒體報導披露，薛洛在1994年並未親自出席海軍官校的畢業典禮。西塔瑞利陣營抓住此點大做文章，質疑其榮譽與誠信，並施壓要求薛洛公開她服役期間的紀律紀錄。

薛洛對此回應，她之所以拒絕出席畢業典禮，是因為她不願「交出」在當時震驚全美的「海軍官校集體舞弊醜聞」中涉案的同學名單。她選擇以這種方式表達沉默的抗議，捍衛她所認知的軍人榮譽準則。

新聞小補帖：1994年美國海軍官校舞弊醜聞 這起事件發生在1992年底，超過134名海軍官校學生在一場電子工程學的考試中集體作弊。事件曝光後，學校進行了大規模調查，最終導致24名學生被開除，數十人受到其他處分。這起醜聞重創了海軍官校的聲譽，並引發了關於軍校榮譽制度與教育方式的深刻反思。薛洛當時身為應屆畢業生，她的說法意指她不願成為告密者，因而選擇不參加畢業典禮以示抗議。

然而戰火很快反噬到共和黨身上，因為薛洛陣營揭露，西塔瑞利的一位盟友，透過不當管道取得一份未經刪節的薛洛兵役紀錄，其中包含了她本人及其家人的大量個資。此事也引發軒然大波，薛洛痛批這是對她個人隱私的惡意侵犯與政治抹黑。儘管西塔瑞利極力否認涉入其中，而美國國家檔案館（National Archives）也出面為紀錄外洩的疏失承擔責任，但此事已對西塔瑞利的形象造成了傷害。

與此同時，薛洛也發動反擊，指控西塔瑞利和他過去經營的一家醫學出版公司，在美國嚴重的「鴉片類藥物危機」（Opioid Crisis）中扮演了推波助瀾的角色。她指責該公司透過出版品，為製藥廠的行銷策略服務，淡化了鴉片類止痛藥的成癮風險。西塔瑞利對此指控嚴正駁斥，稱其為惡毒的政治謊言。

就在紐澤西州點票的同時，另一場備受矚目的維吉尼亞州州長選舉，也傳來了民主黨的捷報。民主黨候選人史班柏格（Abigail Spanberger）擊敗了共和黨對手溫瑟姆・厄爾-西爾斯（Winsome Earle-Sears），讓維吉尼亞由紅轉藍（任期屆滿的州長楊金是共和黨人）。紐澤西與維吉尼亞這兩場選舉的結果，對民主黨而言無疑是巨大的鼓舞。薛洛的勝選，不僅是個人政治生涯的高峰，更是民主黨在「後川普時代」首次全國性選戰中的一次成功壓力測試。她打破了紐澤西州的歷史魔咒，也為身處逆境的民主黨，守住關鍵的灘頭堡。

2025年11月1日，美國前總統歐巴馬在紐澤西州紐華克市為民主黨籍州長候選人薛洛站台造勢。（美聯社）

更多風傳媒報導

