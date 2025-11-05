花園州「後川普時代」的首場期中考：民主黨薛洛險勝對手，打破紐澤西州64年政治魔咒
11月4日迎來川普第二任期的首次重大選舉，民主黨於紐澤西州州長選戰中取得關鍵性勝利。根據美國媒體的出口民調，代表民主黨出征的聯邦眾議員薛洛（Mikie Sherrill）成功擊敗共和黨籍的挑戰者、前州議會議員傑克・西塔瑞利（Jack Ciattarelli），成為花園州（Garden State，紐澤西州別稱）的下一位州長。
《國會山莊報》指出，這場勝利不僅是民主黨的一次戰術性成功，更具有深遠的戰略意涵。因為薛洛打破了紐澤西州自1961年以來，單一政黨無法連續贏得第三次州長任期的「三連霸魔咒」，更在川普重返白宮後的全國政治氛圍中，為民主黨注入一劑強心針。現任州長、同為民主黨籍的菲爾・墨菲（Phil Murphy）因任期限制無法競選連任，薛洛的勝選也州長大位留在民主黨手中。
這場選舉從一開始就被視為2024年總統大選的延伸戰，以及對川普政府第二任期的「第一次期中考」。共和黨人期望將其塑造成對民主黨在紐澤西州完全執政（同時掌握州長與州議會）的公投；而民主黨則傾盡全力，將其定義為對川普總統及其路線的信任投票。選舉結果顯示，在深藍的紐澤西州，川普的陰影依舊是共和黨人難以擺脫的政治包袱。
海軍女傑與三度叩關的挑戰者
即將入主州長官邸的薛洛（Mikie Sherrill）現年53歲，是一位背景極為顯赫的政治人物。她畢業於美國海軍官校（U.S. Naval Academy），曾是美國海軍首批女性戰鬥直升機飛行員之一，駕駛「海王」直升機（Sea King）在中東和歐洲執行任務長達近十年。退役後，她取得法學博士學位，轉身成為一名聯邦檢察官，專門負責打擊貪腐與犯罪。2018年，她在「反川普」的政治浪潮中，成功翻轉了紐澤西州傳統的共和黨票倉——第11國會選區，連任至今已是四屆的聯邦眾議員。她的形象清新、履歷完整，被視為民主黨中生代的明日之星。
薛洛此戰的對手是63歲的西塔瑞利（Jack Ciattarelli），身為一名註冊會計師（CPA）和企業家，他在2011年至2018年間擔任紐澤西州議員，並以財經專業和溫和保守派的立場著稱。這是西塔瑞利第三次角逐州長大位，尤其在2021年，他以極其微小的差距敗給了現任州長墨菲，證明了他在基層的實力與動員能力。此次捲土重來，西塔瑞利原本被寄予厚望，期望能利用選民對高昂生活成本的不滿，以及民主黨長期執政下的「鐘擺效應」，為共和黨奪回失落八年的州長寶座。
川普的「祝福」還是「詛咒」？
紐澤西州長選舉的最後幾週，情勢一度變得異常膠著，部分民調甚至顯示兩人支持度在伯仲之間，讓這場選舉充滿了懸念。雙方陣營都面臨著各自的政治逆風。對民主黨而言，最大的挑戰來自於選民的「執政疲勞」。在民主黨同時掌控州長大位與州議會的情況下，紐澤西州近年來面臨的「可負擔性危機」（affordability crisis）——高昂的房價、稅負與生活開銷——成為選民最直接的痛點。共和黨不斷攻擊民主黨的政策導致民生凋敝，試圖激起選民「換人做做看」的渴望。
此外，紐澤西州自1961年以來，從未有任何一個政黨能夠連續執政超過兩任州長，這個長達64年的歷史魔咒，也為薛洛的選情蒙上了一層陰影。然而共和黨的挑戰或許更為棘手，那就是前總統、現任總統唐納・川普。儘管共和黨近年在紐澤西州有所斬獲——例如2021年西塔瑞利僅以些微差距落敗，以及2024年總統大選中，賀錦麗（Kamala Harris）僅以6個百分點的差距擊敗川普——但川普本人在紐澤西州的核心都會區與郊區，依然極不受歡迎。
根據愛默生學院（Emerson College）與PIX11電視台、《國會山報》（The Hill）合作的近期民調，川普在紐澤西州的不支持率高達51%。西塔瑞利一方需要川普基本盤的熱情支持，但又必須與川普本人保持足夠的距離，以免嚇跑溫和派與獨立選民。這種左右為難的困境，讓他始終無法建立一個清晰而統一的競選形象。
從政策辯論到人身攻擊：選戰後期的失焦與泥巴仗
隨著選情白熱化，這場選舉也無可避免地走向了更為個人化、甚至醜陋的人身攻擊，雙方陣營都試圖挖掘對手的黑歷史，進行致命一擊。共和黨陣營首先發難，將矛頭對準了薛洛引以為傲的海軍經歷。媒體報導披露，薛洛在1994年並未親自出席海軍官校的畢業典禮。西塔瑞利陣營抓住此點大做文章，質疑其榮譽與誠信，並施壓要求薛洛公開她服役期間的紀律紀錄。
薛洛對此回應，她之所以拒絕出席畢業典禮，是因為她不願「交出」在當時震驚全美的「海軍官校集體舞弊醜聞」中涉案的同學名單。她選擇以這種方式表達沉默的抗議，捍衛她所認知的軍人榮譽準則。
新聞小補帖：1994年美國海軍官校舞弊醜聞
這起事件發生在1992年底，超過134名海軍官校學生在一場電子工程學的考試中集體作弊。事件曝光後，學校進行了大規模調查，最終導致24名學生被開除，數十人受到其他處分。這起醜聞重創了海軍官校的聲譽，並引發了關於軍校榮譽制度與教育方式的深刻反思。薛洛當時身為應屆畢業生，她的說法意指她不願成為告密者，因而選擇不參加畢業典禮以示抗議。
然而戰火很快反噬到共和黨身上，因為薛洛陣營揭露，西塔瑞利的一位盟友，透過不當管道取得一份未經刪節的薛洛兵役紀錄，其中包含了她本人及其家人的大量個資。此事也引發軒然大波，薛洛痛批這是對她個人隱私的惡意侵犯與政治抹黑。儘管西塔瑞利極力否認涉入其中，而美國國家檔案館（National Archives）也出面為紀錄外洩的疏失承擔責任，但此事已對西塔瑞利的形象造成了傷害。
與此同時，薛洛也發動反擊，指控西塔瑞利和他過去經營的一家醫學出版公司，在美國嚴重的「鴉片類藥物危機」（Opioid Crisis）中扮演了推波助瀾的角色。她指責該公司透過出版品，為製藥廠的行銷策略服務，淡化了鴉片類止痛藥的成癮風險。西塔瑞利對此指控嚴正駁斥，稱其為惡毒的政治謊言。
就在紐澤西州點票的同時，另一場備受矚目的維吉尼亞州州長選舉，也傳來了民主黨的捷報。民主黨候選人史班柏格（Abigail Spanberger）擊敗了共和黨對手溫瑟姆・厄爾-西爾斯（Winsome Earle-Sears），讓維吉尼亞由紅轉藍（任期屆滿的州長楊金是共和黨人）。紐澤西與維吉尼亞這兩場選舉的結果，對民主黨而言無疑是巨大的鼓舞。薛洛的勝選，不僅是個人政治生涯的高峰，更是民主黨在「後川普時代」首次全國性選戰中的一次成功壓力測試。她打破了紐澤西州的歷史魔咒，也為身處逆境的民主黨，守住關鍵的灘頭堡。
