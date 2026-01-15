花園酒店向守護者致敬 推軍警消公教醫護優惠專案

蟬聯五屆易遊網百萬網友票選全臺最美飯店的嘉義市新悦花園酒店，提供守護者們特惠專案，邀請到嘉義市在舒適旅宿空間中好好休息，讓身心徹底放鬆。（圖/新悦花園酒店提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】蟬聯五屆易遊網百萬網友票選全臺最美飯店的嘉義市新悦花園酒店，為感謝長年守護社會安全與民眾健康的軍人、警察、消防人員、公教人員及醫護人員等第一線人員，特別推出「2026 守護者假期」專屬住房專案。自即日起至12月31日止，提供守護者們特惠專案，邀請到嘉義市在舒適旅宿空間中好好休息，讓身心徹底放鬆。

新悦花園酒店表示，守護者們長期在自己的崗位上承擔高度的責任與壓力，新悦希望透過實際行動表達感謝與支持，量身打造專屬優惠住房方案，讓平時忙碌及連假期間無法休假的守護者與家人們，能輕鬆的規畫屬於他們的假期。「2026 守護者假期」住房專案依房型與平假日不同，提供多元選擇，價格含早餐由每晚新台幣3,200元起，適用於現職軍人、警察、消防人員、公務人員、教職員及醫護人員。凡符合資格之旅客，於入住時現場出示有效之相關證件核對證件後，即可享有專案優惠，每位符合資格者最多可預訂兩間客房。

新悦指出，專案包含舒適客房住宿乙晚、依房型人數提供翌日早餐，並加贈果然茶香主題樂園入園門票，讓旅程兼具休憩與親子同樂的美好體驗。早餐區位於悦自助早餐廳開放式廚房前方，以超卓廚藝、創新互動方式在賓客面前呈獻味覺和視覺的享受，豐富而多變的料理讓您擁有全面性並具有嘉義在地特色的美饌體驗。

新悦花園酒店說，酒店已擁有多項親子設施、以及專設的寵物旅館，更是連續五年蟬聯「全台最美飯店」，2025年更奪下「最美親子享樂獎」及「最美房間獎」雙料冠軍，並且榮獲「2025台灣永續觀光旅宿大獎」。包含吃、喝、玩、樂、住的「2026 守護者假期」，期盼讓每一位辛勞付出的軍警消公教醫護，為自己安排一場美好的放鬆之旅。

