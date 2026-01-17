花在寶山人在果香 寶山茶花暨柑橘節吸引親子共遊





寶山鄉公所17日上午在寶山深井茶花園區舉辦「2026寶山茶花暨柑橘節」。今年活動以「花果山樂園」為主題，結合寶山最具代表性的茶花與柑橘產業，打造賞花、嚐果、親子共遊與農事體驗兼俱的慢活田園週末，邀請民眾「花在寶山，人就在果香裡」。

寶山鄉在茶花產業發展上深具實力，寶山鄉茶花班的生產技術更被公認為全國首屈一指。活動主場地 「深井茶花園區」為全國規模最大的茶花園區，全鄉種植面積廣達8公頃，栽培茶花品種多達近500種，是全國茶花品種最豐富的產區之一。活動期間，民眾可在園區內近距離欣賞各式茶花風貌，感受寶山深厚的園藝底蘊。

115年度寶山鄉茶花暨柑橘產業文化展售活動登場。

除了茶花，柑橘更是寶山鄉最大宗的水果產業。今年活動開幕同步舉辦「114年度寶山鄉柑橘評鑑頒獎典禮」，表揚優秀果農的栽培成果，讓民眾一同見證寶山柑橘的高品質實力。

活動開幕亮點「花語絲竹音樂會」在茶花園區中展開，悠揚的絲竹國樂在花海間流轉，為花果山樂園揭開序幕。今年特別攜手寶山香休閒農業發展協會，推出結合農業體驗與生活美感的「田園果香農炊暨手作花藝體驗」，邀請民眾親手參與農事料理與花藝創作，從動手參與農事料理體驗中，感受田園飲食與花果生活交織的美好日常，展現在地合作的豐富成果。

活動現場規劃果香市集，集結寶山在地柑橘與農特產品，呼應「入寶山，不要空手而歸」的熱情邀請，讓民眾輕鬆把產地好物帶回家。現場亦設有茶花展示區、親子最愛的兒童氣墊遊戲區，以及充滿年節氣氛的手作DIY體驗，包含 「柑橘春聯」與「絹印紅包袋」，為即將到來的新年增添喜氣與祝福。

此外，活動期間還安排闖關兌換茶花苗、限量百元園遊券、舞台趣味競賽與精彩表演，從早到午熱鬧不間斷，適合全家大小一同參與。藝術，營造繽紛又富童趣的賞花空間，讓民眾自在漫步、拍照留念。

