花在彰化走春不塞車 北斗分局加強交通疏導維護停車秩序
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府訂於115年2月17日起至3月1日止在溪州鄉溪州公園舉辦「2026花在彰化－花城時旅」活動，不但有精彩的九大假日主題，還有市集以及每個農會用心推廣的彰化優鮮農產及地方美食、園區內還有「20週年主題互動體驗」，上傳精彩回憶，即時呈現電視牆、列印紀念照，還可抽 iPhone 17 與農特產好禮活動。另外，更重金邀請來自巴西、摩洛哥、日本及菲律賓的國際表演團隊演出，不用出國也可以看到國際級的世界文化！開放參觀時間為活動期間每日9至18時，為期13天，每日活動精采可期，勢必吸引全國民眾前來遊玩，預期將有上萬民眾參與同樂。
▲2026花在彰化離場路線圖。（圖／彰化縣政府提供）
北斗分局115年加強重要節日安全維護工作，為因應本次活動適逢過年春節期間，本轄湧入大量人潮及車潮，為維持交通順暢，北斗分局將於主要縣道、沿線道路及活動會場派遣員警實施交通疏導，並加強停車區域交通秩序維護。
北斗分局表示，搭乘高鐵或火車的遊客，可搭乘「8路公車」前往；自駕前往的遊客請事先查詢各項交通管制資訊，提前規劃改道行駛，避開管制路段(區域)，勿任意違規停車，並遵守各管制路口員警或協勤人員指揮疏導，以確保交通順暢安全與春節過年歡樂氣氛，平安過好年。
其他人也在看
福興「飛行探索樂園」動土 2800萬打造砲台＋飛機特色公園
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府推動「一鄉鎮一特色公園」，今（10）日在福興鄉大興國小旁舉 […]
彰化啟動雙語AI情境教室 沉浸體驗英語零距離
彰化縣府教育處於11日辦理「智學彰化‧放眼全球～啟動雙語AI情境教室，AR/VR沉浸體驗零距離」座談會。邀集師生共同見證彰化縣推動英語國際村與雙語AI情境教室的豐富成果。 彰化縣教育處長蔡金田表示，
彰化縣文化局春節各場館開放懶人包 美術館除夕僅休一天看展趁現在
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】春節連假期間(2月16日至2月20日)，彰化縣文化局所附屬各場館，除了彰化
踐踏家長信任！彰化幼兒園主任涉超收學費入私囊 檢方聲押禁見
彰化縣教育界驚傳醜聞，一名國小附設幼兒園主任遭控長期利用職務之便，向家長超收高於縣府規定的學費，並疑似中飽私囊。彰化地檢署昨日約談該主任及相關證人，訊後認定其涉案情節重大，且有串供、滅證之虞，已依《貪污治罪條例》或《侵占罪》向法院聲請羈押禁見。受害家長直到檢方約談才驚覺多年來多繳費用，對主任的信任破滅。檢方正釐清具體侵占金額，法院將裁定處分，此案引發社會高度關注，重創教育形象。
「幸福方城市」25場聯誼來了！台中民政局扮現代月老 去年平均配對率達83%
為單身民眾打造幸福舞台，台中市民政局攜手全市戶政事務所，推出2026幸福方城市單身聯誼活動，共25場次，集結烘焙手作、桌遊互動、戶外探索與特色景點體驗，讓單身朋友在好玩不尷尬的氛圍中，自然交流、遇見心
搶攻日本客！JTB踩線高屏部落 魯凱美食、排灣工藝驚豔日方
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為拓展日本旅遊市場，交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）2月1
太平區啟動春節守望相助慰問 區長陳柏宏代盧秀燕慰勞巡守辛勞
隨著農曆春節將至，為確保市民能平安度過春節假期，「115年加強重要節日安全維護工作」於2月9日正式啟動。太平區公所於10日晚間，由區長陳柏宏代表市長盧秀燕，會同太平警察分局保安民防組組長賈昌驊前往區內各里守望相助隊進行春安慰問，致贈慰勞金與物資，感謝隊員們在寒冬深夜中守護鄰里安全的無私奉獻。本年度安全維護工作為期15日（2月9日至2月23日），太平區公所特別規劃於春節前夕走訪興隆、福隆、黃竹、德隆、長億、永成、中興、宜欣、中山、新坪、新高及新光等12隊守望相助隊。區長陳柏宏率領民政課長李文武及公所同仁，將象徵感謝的慰勞金與賀禮親手交至隊員手中，並轉達盧秀燕市長的關懷與「馬到成功」的新春祝福。慰問現場氣氛溫馨熱烈，各里隊員展現出高昂士氣。太平區長陳柏宏表示，守望相助隊是社區治安最重要的一道防線，感謝隊員們捨棄與家人團聚的時間，在寒風中穿梭大街小巷，協助警方維護地方治安。各里隊長及里長對於區長與民政團隊在春節前夕親臨第一線加油打氣表示由衷感謝，並承諾會落實巡守任務，讓社區居民都能安心過好年。慰問活動並由立委江啟臣服務團隊秘書黃日寬、立委何欣純服務處主任廖冏勳、黃佳恬議員、蔡耀頡議員、張玉嬿
台中市家用廚餘機補助 首批100筆完成撥付
（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市政府今年起補助市民購買家用廚餘機，每戶最高補助5000元，市府公布，首批共100筆補助款今天撥付完成，已匯入申請人所提供的指定帳戶。
藍台中市長初選拖至3月底 黃光芹不忍開嗆鄭麗文：隨楊瓊瓔起舞拖磨江啟臣
[Newtalk新聞] 國民黨將在下月25日至31日進行黨內台中市長初選，不過，台中市長盧秀燕就直言，拖到3月底進行民調太晚了；有意參選的立法院副院長江啟臣也不滿協調內容遭到洩漏，要求黨中央出面解釋。對此，資深媒體人黃光芹今（11）日就痛斥國民黨中央，隨立委楊瓊瓔起舞，更開嗆國民黨主席鄭麗文嘴巴上說公平，實際上卻集眾力拖磨穩操勝券的江啟臣，「有這麼奇怪的黨嗎？」 黃光芹表示，玉皇大帝有沒有告訴楊瓊瓔，江啟臣會贏？國民黨台中市長提名作業，黨中央跟隨楊瓊瓔起舞，已經搞到「不問蒼生問鬼神」的地步，真是令人搖頭三嘆。在鄭麗文堅持下，一定要走個儀式，好不容易楊瓊瓔願意比民調，那就刀起刀落，在農曆年前搞定不就得了？然而，黨中央非要配合楊瓊瓔的黃道吉日，拖到3月底，還違反規定，把當周民調日期公佈，這讓她質疑「就不怕綠營操作，助弱雞出線，讓民進黨參選人何欣純好打？」 黃光芹直言，鄭麗文2023年不惜丟出「柯韓配」以求勝選，不見諒於藍營人士，如今身為黨主席，嘴巴上說公平，實際上卻集眾力拖磨穩操勝券的江啟臣，有這麼奇怪的黨嗎？她也嗆，「楊瓊瓔的民調不只差江啟臣一點，而是差了一大截，國民黨既然要擺桌發帖大宴
確保連假用電穩定 台電台中區處「馬」不停蹄啟動春節專案檢測
【記者 廖美雅／台中 報導】農曆春節假期將至，為確保國人返鄉、出遊及醫療照護期間用電穩定，台電 台中區處於春節
台中捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃 3月提報中央審議
台中捷運綠線延伸大坑及彰化計畫，傳新進展，台中市政府今天（11日）與彰化縣政府召開「捷運共同推動小組會議」，由台中市副市長黃國榮與彰化縣副縣長周傑共同主持，會中原則審議通過捷運綠線延伸大坑及彰化的綜合
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
高金素梅遭搜索！羅智強扯「民主寒冬」 黃帝穎曝司法實務嗆：簡直法盲
無黨籍資深立委高金素梅今（10）日上午驚傳遭檢調搜索，國民黨立委羅智強在社群平台爆料並痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，律師黃帝穎直言，羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，「簡直法盲」，搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。