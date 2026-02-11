花在彰化走春不塞車 北斗分局加強交通疏導維護停車秩序

▲2026花在彰化進場路線圖。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府訂於115年2月17日起至3月1日止在溪州鄉溪州公園舉辦「2026花在彰化－花城時旅」活動，不但有精彩的九大假日主題，還有市集以及每個農會用心推廣的彰化優鮮農產及地方美食、園區內還有「20週年主題互動體驗」，上傳精彩回憶，即時呈現電視牆、列印紀念照，還可抽 iPhone 17 與農特產好禮活動。另外，更重金邀請來自巴西、摩洛哥、日本及菲律賓的國際表演團隊演出，不用出國也可以看到國際級的世界文化！開放參觀時間為活動期間每日9至18時，為期13天，每日活動精采可期，勢必吸引全國民眾前來遊玩，預期將有上萬民眾參與同樂。

▲2026花在彰化離場路線圖。（圖／彰化縣政府提供）

北斗分局115年加強重要節日安全維護工作，為因應本次活動適逢過年春節期間，本轄湧入大量人潮及車潮，為維持交通順暢，北斗分局將於主要縣道、沿線道路及活動會場派遣員警實施交通疏導，並加強停車區域交通秩序維護。

北斗分局表示，搭乘高鐵或火車的遊客，可搭乘「8路公車」前往；自駕前往的遊客請事先查詢各項交通管制資訊，提前規劃改道行駛，避開管制路段(區域)，勿任意違規停車，並遵守各管制路口員警或協勤人員指揮疏導，以確保交通順暢安全與春節過年歡樂氣氛，平安過好年。