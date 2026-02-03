「花在彰化」活動登場 融合花藝、永續與沉浸體驗

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣政府今天舉行記者會，介紹「花在彰化」活動內容。縣府指出，今年活動將於2月17日至3月1日登場，主題為「花城時旅」，融合生活花藝、永續概念與沉浸式體驗。

彰化縣政府上午在縣府中庭舉辦「花在彰化」活動記者會，出席者包括彰化縣長王惠美、民進黨籍彰化縣議員李俊諭等人。

王惠美致詞表示，「花在彰化」迎來20週年里程碑，今年以「花城時旅」為主題，融入20年的情感、記憶與想像，整合主題花展、生活花藝、多元展演等，打造結合文化、觀光、產業與生活美學的花卉盛會，讓走春不只是賞花，更是一趟值得細細品味的深度之旅。

王惠美指出，今年活動有3大亮點，一是繽紛花卉饗宴，以「花城時旅」為活動主題，融合生活花藝、永續概念與沉浸式體驗；二是精彩的9大假日主題活動，從親子同樂到毛孩樂園、國際團隊演出及特色市集，推出「滿額送」及「兩倍券」促銷；三是「20週年主題互動體驗」，民眾上傳精彩回憶，即時呈現電視牆、列印紀念照，還可參加抽獎，邀請全國民眾回娘家，見證彰化花卉產業的轉型與美學。

彰縣府表示，活動期間規劃9大假日主題，從大年初一的療癒植感日到初六的懷舊時光日，玩法天天更新，並重金邀請來自巴西、摩洛哥及日本等國的表演團隊演出，邀請民眾在彰化度過最難忘、最精彩的春節假期。（編輯：黃世雅）1150203