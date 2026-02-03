「花在彰化」邁入20週年 三大亮點吸睛
▲全台春節走春第一品牌花在彰化迎來二十週年里程碑！縣府於中庭舉辦記者會。（記者方一成攝）
全台春節走春第一品牌「花在彰化」迎來二十週年里程碑！彰化縣政府今（三）日於縣府中庭舉辦記者會，縣長王惠美宣布二○二六「花在彰化」以「花城時旅」為主題，從大年初一（二月十七日）至正月十三（三月一日）在溪州公園盛大登場。王縣長表示，今年花在彰化有三大亮點，一是繽紛的花卉饗宴，以「花城時旅」為活動主題，融合生活花藝、永續概念與沉浸式體驗；二是精彩的九大假日主題活動，從親子同樂到毛孩樂園、國際團隊演出及特色市集，推出「滿額送」及「兩倍券」促銷；三是「二十週年主題互動體驗」，上傳精彩回憶，即時呈現電視牆、列印紀念照，還可抽 iPhone 十七 與農特產好禮！邀請全國民眾「回娘家」，見證彰化花卉產業的轉型與美學。
王惠美表示，二十年來「花在彰化」從一場地方賞花活動走到今天，已經成為全台走春第一品牌，更是許多家庭每年新春的幸福記憶。二0二六年以「花城時旅」為主題，將二十年的情感、記憶與想像融入其中，整合主題花展、生活花藝、多元展演、特色市集、園藝療育、可食地景、多肉溫室、食農教育與動物認養，打造結合文化、觀光、產業與生活美學的花卉盛會。讓走春不只是賞花，更是一趟能仔細品味的深度之旅。
王惠美表示，活動期間規劃九大假日主題，從大年初一的療癒植感日、初二東方風華日、初三塗鴉創藝日、初四野外探索日、初五親子同樂日、初六懷舊時光日、大年十一萌偶馬戲日、年十二毛孩樂園日到年十三收心迎新日，玩法天天更新。此外，更重金邀請來自巴西、摩洛哥、日本及菲律賓的國際表演團隊演出。彰化優鮮及美食市集部分，也特別推出「滿額送」及「兩倍券」促銷，讓鄉親買到最優質的農產美食。
議員李俊諭代表致詞時表示，「花在彰化」正式邁入第二十年，王縣長考量到長輩與鄉親的體力，規劃停車場在中央路旁邊，讓大家不用走遠路就能入園參觀，這種細微處的貼心，就是體恤鄉親的證明。除了溪州公園的主展區，還投入千萬元優化森林區及周邊環境，讓大家來溪州不只能看花，還能舒適散步。
溪州鄉長江淑芬表示，欣逢花在彰化二十周年，王縣長縣府團隊將農業融入人文，加上全國最大花卉市場田尾的花卉，以「花城時旅」為主題規劃五大館，歡迎全國好朋友來打卡，到田尾拈花惹草，萬景藝苑也值得欣賞，也記得把錢「花」在彰化。
彰化縣政府表示，誠摯邀請全國民眾，今年春節一定要來彰化，一起踏上二十周年的「花城時旅」。白天在溪州公園賞花，晚上逛八卦山月影燈季，保證讓大家在彰化度過最難忘、最精彩的春節假期！
