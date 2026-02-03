走春第一品牌邁入20年！「花在彰化」春節溪州公園登場。圖／彰化縣政府提供





全台春節走春第一品牌「花在彰化」邁入20週年重要里程碑。彰化縣政府今（3）日於縣府中庭舉辦記者會，縣長王惠美宣布，2026年「花在彰化」將以「花城時旅」為主題，活動自大年初一（2月17日）起至正月十三（3月1日）止，在溪州公園盛大登場，邀請全國民眾春節走春來彰化，感受花卉產業與生活美學交織的魅力。

走春第一品牌邁入20年！「花在彰化」春節溪州公園登場。圖／彰化縣政府提供

王惠美表示，「花在彰化」20年來，從地方型賞花活動，逐步發展成為全台春節走春首選品牌，也累積無數家庭的新春回憶。今年以「花城時旅」為主軸，將20年的情感與記憶融入展覽設計，透過主題花展、生活花藝、沉浸式體驗與永續概念，打造兼具文化、觀光、產業與美學的年度花卉盛會。

廣告 廣告

走春第一品牌邁入20年！「花在彰化」春節溪州公園登場。圖／彰化縣政府提供

王惠美指出，今年活動三大亮點包括：繽紛多元的花卉展演、9大假日主題活動，以及20週年限定互動體驗。其中「流轉花境」主展館規劃五大主題區，呈現從「花啟時分」到「花漾未來式」的時光旅程；首度開放的「多肉溫室」集結各式多肉植物與仙人掌，營造充滿生命力的異域景觀；「植空間」與「園藝療育區」則結合食農教育、園藝手作與綠意伸展體驗，讓民眾在春節期間放慢步調、放鬆身心。

走春第一品牌邁入20年！「花在彰化」春節溪州公園登場。圖／彰化縣政府提供

活動期間規劃9大假日主題，內容涵蓋親子同樂、懷舊風情、毛孩樂園及國際表演等，並邀請來自巴西、摩洛哥、日本及菲律賓的國際表演團隊演出。同時結合彰化優鮮及特色市集，推出「滿額送」及「兩倍券」促銷活動，讓民眾賞花之餘，也能選購優質農特產品。

與會來賓表示，「花在彰化」不僅展現彰化花卉產業實力，更帶動地方觀光與環境升級。縣府也同步投入經費優化溪州公園周邊森林景觀，讓遊客能在舒適友善的環境中，享受賞花與散步的樂趣。

縣府誠摯邀請全國民眾春節期間來彰化，白天漫遊溪州公園「花城時旅」，夜晚走訪八卦山月影燈季，一次體驗最豐富、最難忘的春節假期。

走春第一品牌邁入20年！「花在彰化」春節溪州公園登場。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 「花在彰化」邁入20週年 大年初一在溪州公園盛大登場