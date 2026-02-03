「花在彰化」邁入20週年！王惠美邀請全國鄉親春節踏上「花城時旅」

全台春節走春第一品牌「花在彰化」迎來20週年里程碑！彰化縣政府3日於縣府中庭舉辦記者會，縣長王惠美宣布2026「花在彰化」以「花城時旅」為主題，從大年初一（2月17日）至正月十三（3月1日）在溪州公園盛大登場。

彰化縣長王惠美邀請大家到彰化參加活動。圖／彰化縣政府提供

縣長王惠美表示，今年花在彰化有三大亮點，一是繽紛的花卉饗宴，以「花城時旅」為活動主題，融合生活花藝、永續概念與沉浸式體驗；二是精彩的9大假日主題活動，從親子同樂到毛孩樂園、國際團隊演出及特色市集，推出「滿額送」及「兩倍券」促銷；三是「20週年主題互動體驗」，上傳精彩回憶，即時呈現電視牆、列印紀念照，還可抽iPhone 17與農特產好禮！邀請全國民眾「回娘家」，見證彰化花卉產業的轉型與美學。

王惠美表示，20年來「花在彰化」從一場地方賞花活動走到今天，已經成為全台走春第一品牌，更是許多家庭每年新春的幸福記憶。2026年以「花城時旅」為主題，將20年的情感、記憶與想像融入其中，整合主題花展、生活花藝、多元展演、特色市集、園藝療育、可食地景、多肉溫室、食農教育與動物認養，打造結合文化、觀光、產業與生活美學的花卉盛會。讓走春不只是賞花，更是一趟能仔細品味的深度之旅。

今年的展館處處皆驚喜，將彰化豐富的園藝產業提升至生活美學層次，「流轉花境」主展館分為五大主題區，從「花啟時分」跨越到「花漾未來式」；首度開放「多肉溫室」， 集結各類仙人掌與多肉植物，營造出極具生命力的異域森林；「植空間」與「園藝療育區」，則提供食農教育、園藝手作課程，針對現代人設計「綠意伸展體驗」，讓家長與上班族在春節期間能徹底放鬆身心。

9大假日主題，從大年初一的療癒植感日、初二東方風華日、初三塗鴉創藝日、初四野外探索日、初五親子同樂日、初六懷舊時光日、大年十一萌偶馬戲日、年十二毛孩樂園日到年十三收心迎新日，玩法天天更新。此外，更重金邀請來自巴西、摩洛哥、日本及菲律賓的國際表演團隊演出。彰化優鮮及美食市集部分，也特別推出「滿額送」及「兩倍券」促銷，讓鄉親買到最優質的農產美食。

「花在彰化」共有5大主題區。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府表示，誠摯邀請全國民眾，今年春節一定要來彰化，一起踏上20周年的「花城時旅」。白天在溪州公園賞花，晚上逛八卦山月影燈季，保證讓大家在彰化度過最難忘、最精彩的春節假期！



官方活動資訊：

白天賞花：溪州公園－花在彰化

活動期間：115/2/17～115/3/1 9:00~18:00

活動官網：https://www.ch-flower2026.com.tw/



夜間賞燈：八卦山－月影燈季

點燈期間：114/12/27～115/3/1 17:30~22:00

活動官網：https://ch-rody.mystrikingly.com/

