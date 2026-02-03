「花在彰化」20週年！推三大亮點賞彰化花卉產業美學

▲彰化縣政府今（3）日舉辦記者會大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】全台春節走春第一品牌「花在彰化」迎來20週年里程碑！彰化縣政府今（3）日舉辦宣傳記者會，縣長王惠美宣布 2026「花在彰化」以「花城時旅」為主題，從大年初一（2月17日）至正月十三（3月1日）在溪州公園登場。今年花在彰化有三大亮點，一是繽紛的花卉饗宴，以「花城時旅」為活動主題，融合生活花藝、永續概念與沉浸式體驗；二是精彩的9大假日主題活動，從親子同樂到毛孩樂園、國際團隊演出及特色市集，推出「滿額送」及「兩倍券」促銷；三是「20週年主題互動體驗」，上傳精彩回憶，即時呈現電視牆、列印紀念照，還可抽 iPhone 17 與農特產好禮！邀請全國民眾「回娘家」，見證彰化花卉產業的轉型與美學。

廣告 廣告

▲縣長王惠美宣布 2026「花在彰化」以「花城時旅」為主題。（記者廖美雅拍攝）

今年的展館「流轉花境」主展館分為五大主題區，從「花啟時分」跨越到「花漾未來式」；首度開放「多肉溫室」， 集結各類仙人掌與多肉植物，營造出極具生命力的異域森林；「植空間」與「園藝療育區」，則提供食農教育、園藝手作課程，針對現代人設計「綠意伸展體驗」，讓家長與上班族在春節期間能徹底放鬆身心。

活動期間規劃9大假日主題，從大年初一的療癒植感日、初二東方風華日、初三塗鴉創藝日、初四野外探索日、初五親子同樂日、初六懷舊時光日、大年十一萌偶馬戲日、年十二毛孩樂園日到年十三收心迎新日，玩法天天更新。此外，更重金邀請來自巴西、摩洛哥、日本及菲律賓的國際表演團隊演出。彰化優鮮及美食市集部分，也特別推出「滿額送」及「兩倍券」促銷，讓鄉親買到最優質的農產美食。

▲溪州花卉。（記者廖美雅翻攝）

彰化縣政府表示，誠摯邀請全國民眾，今年春節一定要來彰化，一起踏上20周年的「花城時旅」。白天在溪州公園賞花，晚上逛八卦山月影燈季，保證讓大家在彰化度過最難忘、最精彩的春節假期！

白天賞花：溪州公園－花在彰化 活動期間：115/2/17～115/3/1 9:00~18:00活動官網：https://www.ch-flower2026.com.tw/

夜間賞燈：八卦山－月影燈季 點燈期間：114/12/27～115/3/1 17:30~22:00活動官網：https://ch-rody.mystrikingly.com/

與會貴賓有縣議員李俊諭、陳玉姬、議員温芝樺服務團隊、溪州鄉長江淑芬、田尾鄉長許淑美、農業部農村發展及水土保持署南投分署副分署長陳存凱、臺中區農業改良場分場長陳盟松、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標、彰化縣農會總幹事呂佩臻及各農會代表、彰化縣青農聯誼會總會長孫崇鈞、縣府秘書長蔡明娟、農業處長郭志善、新聞處長李俊德、各級民意代表與地方仕紳。