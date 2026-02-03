「花在彰化」20週年 9大主題天天精采

記者張溎壕／彰化報導

彰化春節花卉盛會「花在彰化」今（3）日於縣府中庭舉行宣傳會，縣長王惠美宣布，今年活動將於大年初一（2月17日）至正月十三（3月1日）在溪州公園登場，主題定為「花城時旅」，結合9大假日活動與20週年互動回憶牆，邀請全國民眾參與，見證彰化花卉產業的發展與美學。

王惠美指出，今年活動有三大亮點，一是以「花城時旅」為主題，打造繽紛花卉饗宴，融合生活花藝、永續概念及沉浸式體驗；二是安排9大假日主題活動，包括親子同樂、毛孩樂園、國際表演團隊及特色市集，並推出「滿額送」及「兩倍券」促銷；三是20週年互動體驗，民眾上傳回憶即可在現場電視牆呈現、列印紀念照，還可抽iPhone 17及彰化農特產。

廣告 廣告

王惠美表示，「花在彰化」自創辦以來已20年，從地方賞花活動逐步發展成全臺走春品牌，更成為許多家庭每年新春的重要記憶。今年活動將整合主題花展、生活花藝、多元展演、特色市集、園藝療育、可食地景、多肉溫室、食農教育與動物認養，呈現文化、觀光、產業與生活美學的結合。

主展館「流轉花境」分為五大主題區，從「花啟時分」至「花漾未來式」，首度開放「多肉溫室」，展示各類仙人掌及多肉植物，營造異域森林景觀；「植空間」及「園藝療育區」則提供食農教育、園藝手作課程與「綠意伸展體驗」，讓民眾在春節期間能放鬆身心。

王惠美說，活動期間規劃9大假日主題，大年初一的療癒植感日、初二東方風華日、初三塗鴉創藝日、初四野外探索日、初五親子同樂日、初六懷舊時光日、大年十一萌偶馬戲日、年十二毛孩樂園日、年十三收心迎新日，玩法天天更新；更有來自巴西、摩洛哥、日本及菲律賓的國際表演團隊演出，彰化優鮮及美食市集也推出「滿額送」及「兩倍券」促銷。

「花在彰化」20週年活動將於大年初一在溪州公園開幕，結合9大假日主題及互動體驗，邀全國民眾走春賞花。（記者張溎壕攝）