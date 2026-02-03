花在彰化20年 打造3亮點迎賓

「花在彰化」將在大年初一（2月17日）至正月十三（3月1日）在溪州公園登場，縣長王惠美（左六）等人為活動宣傳，歡迎民眾到訪。（葉靜美攝）

「花在彰化」近年來已成民眾到中部走春必訪景點之一，前年參訪人次即破百萬，去年再迎來逾112萬人次到訪，今年活動將在大年初一（2月17日）至正月十三（3月1日）於溪州公園登場，由於適逢活動邁入第20年，縣府以「花城時旅」為主題，規畫9大假日主題活動，再搭配20周年回憶互動牆，邀請全國民眾一起「回娘家」，見證彰化花卉產業的轉型與美學。

彰化縣政府3日為活動宣傳，縣長王惠美指出，今年以「花城時旅」為主題，將20年的情感、記憶與想像融入其中，整合主題花展、生活花藝、多元展演、特色市集、園藝療育、可食地景、多肉溫室、食農教育與動物認養，打造結合文化、觀光、產業與生活美學的花卉盛會，讓走春不只是賞花，更是一趟能仔細品味的深度之旅。

王惠美說，今年的展館處處皆有驚喜，「流轉花境」主展館，從「花啟時分」到「花漾未來式」分為五大主題區；另有首度開放的「多肉溫室」， 營造出極具生命力的異域森林；「植空間」與「園藝療育區」，提供食農教育、園藝手作課程。

活動期間規畫9大假日主題，從大年初一的療癒植感日、到正月十二的毛孩樂園日、正月十三的收心迎新日，玩法天天更新，更有來自巴西、摩洛哥、日本及菲律賓的國際表演團隊演出，彰化優鮮及美食市集也推出「滿額送」及「兩倍券」促銷。

此外還有20周年主題互動體驗，民眾可上傳20年來參加「花在彰化」活動的精彩照片，影像將即時呈現在現場電視牆，並可列印專屬紀念照，完成照片分享還能參加抽獎，有機會把iPhone17及多項農特產品帶回家。

有鑑於往年參訪人潮眾多，縣議員李俊諭致詞時特別提到，縣府在中央路旁邊規畫停車場，讓參訪民眾不用走遠路就能入園參觀，民眾可多加利用。