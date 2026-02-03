花在彰化20週年！縣府邀全國鄉親春節展開花城時旅

花在彰化20週年！大年初一(2月17日)繽紛登場，縣府邀請全國鄉親前來展開「花城時旅」。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府舉辦「花在彰化」邁入第20年！特別以「花城時旅」為主題，規劃3大亮點展區邀請全國民眾見證「花在彰化」繽紛演進史。（李河錫報導）

春節必遊首選「花在彰化」已邁入20年！彰化縣政府特別以「花城時旅」為主題，擴大規劃3大亮點展區，將從大年初一(2月17日)、在溪州公園盛大繽紛登場，一路開展到正月十三(3月1日)；縣長王惠美強調，「花在彰化」從一場地方賞花活動，走到今天，已成為全台春節走春第一品牌，更是眾多海內外遊客以及家庭成員，對於新年走春共同的幸福記憶。

因此，「2026花在彰化」特別以「花城時旅」為主軸，規劃3大亮點展區：第1是繽紛的「花卉饗宴」，透過「花城時旅」融合生活永續花藝與沉浸式體驗，打造兼具教育、觀賞與文化價值的展覽；其次是在9大假日期間，天天推出主題活動，從親子同樂、毛孩樂園到特色市集，還邀請國際知名團隊帶來精彩演出；第3是「20週年回憶互動牆」，民眾只要上傳精彩回憶相片，即時呈現電視牆、列印紀念照，就可參加摸彩活動，有機會抽中 iPhone 17與在地優質農特產好禮！邀請全國鄉親一起「回娘家」，見證「花在彰化」繽紛又亮麗的好時光。

王惠美縣長誠摯邀請全國民眾，今年春節一定要前來彰化，一起踏上20周年的「花城時旅」；白天在溪州公園賞花海，晚上逛八卦山「月影燈季」，保證讓大家在彰化度過最難忘、最精彩的春節假期！

「彰化縣春節期間官方活動資訊：白天賞花：溪州公園～花在彰化；活動期間：115/2/17～115/3/1 9:00~18:00；活動官網：https://www.ch-flower2026.com.tw/。夜間賞燈：八卦山～月影燈季；點燈期間：114/12/27～115/3/1 17:30~22:00；活動官網：https://ch-rody.mystrikingly.com/」