花在彰化20週年 3亮點迎春

彰化縣長王惠美（中）等人歡迎各地民眾前來感受花在彰化的繽紛魅力。（記者吳東興攝）

記者吳東興∕彰化報導

很受歡迎的走春品牌「花在彰化」迎來二十週年里程碑！彰化縣政府三日舉辦記者會，縣長王惠美宣布二０二六「花在彰化」以「花城時旅」為主題，從大年初一（二月十七日）至正月十三（三月一日）在溪州公園盛大登場。

王惠美表示，今年花在彰化有三大亮點，一是繽紛的花卉饗宴，以「花城時旅」為活動主題，融合生活花藝、永續概念與沉浸式體驗；二是精彩的九大假日主題活動，從親子同樂到毛孩樂園、國際團隊演出及特色市集，推出滿額送及兩倍券促銷；三是二十週年主題互動體驗，上傳精彩回憶，即時呈現電視牆、列印紀念照，還可抽iPhone17與農特產好禮！邀請全國民眾「回娘家」。

王惠美表示，二十年來「花在彰化」從一場地方賞花活動走到現在，已經成為全台走春標的，更是許多家庭每年新春的幸福記憶。此次整合主題花展、生活花藝、多元展演、特色市集、園藝療育、可食地景、多肉溫室、食農教育與動物認養，打造結合文化、觀光、產業與生活美學的花卉盛會。讓走春不只是賞花，更是一趟能仔細品味的深度之旅。

王惠美指出，今年的展館處處皆驚喜，「流轉花境」主展館分五大主題區，從花啟時分跨越到花漾未來式；首度開放多肉溫室，營造出極具生命力的異域森林；植空間與園藝療育區，提供食農教育、園藝手作課程，針對現代人設計綠意伸展體驗，讓大家能徹底放鬆身心。

王惠美說，活動期間規劃九大假日主題，從大年初一療癒植感日、初二東方風華日、初三塗鴉創藝日、初四野外探索日、初五親子同樂日、初六懷舊時光日、大年十一萌偶馬戲日、年十二毛孩樂園日到年十三收心迎新日，玩法天天更新。