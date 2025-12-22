花培力青少年 探索職涯

花蓮縣政府持續推動「培植少年多元適性發展」政策，透過多元體驗與適性培力，陪伴青少年進行自我探索、生活適應與學習成長。

今（一一四）年再度攜手之間社會企業工作室，辦理第四屆「我行我樹青少年培力計畫」，並舉行成果發表活動，邀請參與計畫之青少年及其重要他人共同參與，見證少年在歷程中的成長與蛻變。

「我行我樹青少年培力計畫」為期三個月，以攀樹體驗作為核心學習媒介，結合品格培養、自我覺察與職涯探索，引導青少年在安全且專業的課程設計中挑戰自我、建立自信。課程過程中，少年們不僅鍛鍊體力與膽識，也在攀登與合作的歷程中學習溝通、互助與尊重，逐步累積面對困難與挫折的能力。

廣告 廣告

成果發表活動採動態與靜態方式呈現，讓參訓少年實際展現攀樹課程的學習成果，並分享自身在計畫中的學習歷程與轉變。透過成果發表，讓家人、師長及重要他人從不同面向了解少年在課程中的成長軌跡，並給予支持、鼓勵與肯定；同時亦邀請曾參與計畫的歷屆學員回到現場交流分享，促進經驗傳承與正向學習。

之間社會企業工作室表示，青少年的潛能不僅展現在課業或文憑表現上，若能提供多元且貼近自然的學習場域，往往能激發出更多可能性。也因為這樣的理念，與花蓮縣政府攜手合作至今已邁入第四年，期盼透過攀樹體驗，陪伴更多花蓮青少年走出教室、親近自然，在探索中找到屬於自己的方向，讓攀樹不僅是活動體驗，更成為認識自我與生涯探索的重要媒介。

社會處長陳加富表示，本計畫由具備專業經驗的攀樹教練團隊帶領，課程中不僅教授安全裝備與攀樹技巧，也融入樹藝師職涯介紹與生態知識，引導青少年認識不同職業樣貌與自然環境的連結。少年們在攀樹過程中勇敢克服對高度的恐懼，並在完成挑戰的歷程中累積自信與成就感，具體落實兒童權利公約中對兒少發展權與參與權的重視。

陳處長進一步指出，感謝之間社會企業長期投入青少年培力工作，與縣府共同打造符合少年需求的學習體驗，使攀樹課程逐步發展為花蓮縣青少年職涯探索與多元適性發展的重要特色之一。縣府未來也將持續整合資源，推動多元、友善且具支持性的兒少服務方案，陪伴本縣青少年走出屬於自己的成長道路。