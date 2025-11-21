「花境漫遊 潮玩智集樂」 新社商圈扭蛋徽章集點活動好康登場

【民眾網諸葛志一臺中報導】隨著新社花海美景盛放，新社商圈特別推出今年最繽紛有趣的期間限定活動—「花境漫遊 潮玩智集樂」扭蛋盲盒季節限定VVIP徽章集點活動，即日起正式開跑！只要在新社商圈特定10個店家消費，即可透過集章、扭蛋、兌換優惠的方式成為新社VVIP，讓遊客造訪新社不只賞花海，更能深入商圈感受新社職人旅遊的多元魅力，體驗吃喝玩樂一次滿足的旅程。

活動期間，民眾只要在新社商圈指定店家消費滿1,000元，加入新社商圈LINE官方帳號可獲得1點集章，集滿3點即可兌換1次扭蛋機會。扭蛋中隱藏著新社IP香菇王子與花仙子限定限量盲盒徽章，分別有金、銀、紫三色款式，徽章除了造型討喜外，持徽章至新社商圈店家消費更具備VVIP消費折抵功能，金色徽章折抵消費1,000元、銀色徽章折抵500元、紫色徽章折抵100元，讓遊客在旅遊中，同時享受消費多重優惠。

新社商圈─紫色故鄉·幸福小鎮已推動多年，具有強烈的品牌意象，每年花海期間吸引大批人潮前往新社賞花大啖美食，今年商圈集結在地店家小路露營區、明妮烘焙屋、菇菇熊、頭嵙山香菇、山沐斯達、知愛堂、又見一炊煙、阿亮香菇園、百菇莊、西月湖農園餐廳等10間在地特色店家，在臺中市政府經濟發展局的輔導下，結合新社商圈香菇王子與花仙子的IP推出時下年輕人最潮最夯的扭蛋抽盲盒活動，不同顏色的徽章享有不同等級的消費折抵優惠，從美食、伴手禮到住宿體驗，結合目前臺中市政府推動的臺中購物節消費登錄借力使力，讓民眾能一次感受新社豐富多元的觀光魅力。

新社區休閒農業導覽發展協會理事長呂崇榮表示，在臺中市政府經濟發展局大力支持，此次活動將旅遊數位化、互動化、消費遊戲化，結合新社花季、在地品牌與商圈活力，吸引更多遊客循著花徑走進店家，透過有趣的集章與盲盒扭蛋體驗，帶動消費循環，同時提升店家曝光，讓商圈在花季人潮中更有亮點、更具競爭力，即日起至12月14日邀請民眾帶著好心情來新社漫遊，賞花、玩扭蛋、集徽章、賺優惠，再升級成為最潮的新社商圈VVIP！

活動詳情請洽新社商圈粉絲專頁，請搜尋：新社-花現新福https://www.facebook.com/TaichungShinshe