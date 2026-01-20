花壇深夜送肉粽路線不明！民眾恐慌「出海口在哪」

彰化縣花壇鄉岩竹村本週五晚間將舉行俗稱「送肉粽」的送煞科儀，時間訂於1月23日晚間9時至11時進行。

根據網路公告顯示，送煞路線將從事故發生地出發，接大嶺巷、灣福路221巷，轉彰60-1線後，沿台74甲東外環道前往出海口進行化煞。然而，這份公告一出隨即引發民眾議論。關鍵問題在於台74甲東外環道並未直接連通任何出海口，導致沿途居民無法確認送煞隊伍的確切路線。

據了解，若從東外環道往南行駛，需再銜接花秀路或番花路才能抵達鹿港海邊；若往北行駛，則可能經由中彰快速道路前往台中海邊，或是接彰南路至彰興路後抵達大肚溪口。

路線的模糊不清讓許多民眾感到困擾。有居民表示，離農曆新年不到一個月，週五晚間原本就有許多飯局安排，而東外環道又是重要交通要道，屆時只能盡量避免行經該路段。也有民眾擔心，不明確的路線資訊可能導致無意中與送煞隊伍相遇，造成所謂的「沖犯」情況。

地方人士指出，送肉粽是彰化沿海地區特有的傳統喪葬儀式，目的在於送走煞氣、安撫亡靈，讓亡者安息、存者安心。

儀式進行時，通常會事先公告路線，呼籲民眾配合迴避。然而此次公告因資訊不夠明確，反而引起更多恐慌情緒。主辦單位在公告中強調，送煞科儀當晚請沿途鄉親非必要不要在外逗留，盡量配合迴避送煞路線，以避免發生沖犯事件，並呼籲民眾不要過度恐慌。

但民眾普遍認為，這類儀式公告應該更詳細標明路徑走向與最終化煞地點，才能讓居民安心配合。目前許多民眾期望喪家能夠明確公告完整的送煞路線，以避免不必要的擔憂與困擾。

